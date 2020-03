OMG! Cami posait dans une robe trop nue, elle ne laissait rien à l’imagination!

La Chilienne a montré une fois ce qu’elle est capable de faire.

16 mars 20202: 16 h

Le chanteur chilien Cami elle a osé poser comme si nous ne l’avions jamais vue auparavant et beaucoup de ses disciples ont été étonnés et éblouis par sa beauté

Cette fois Cami Il voulait donner de quoi parler avec une petite robe courte en dentelle noire très révélatrice, on voyait tout ce qu’il portait sous lui! OMG!

En quelques heures, le Chilien a obtenu près de 300 000 likes, accompagnés de centaines de commentaires, complimentant la silhouette élancée du chanteur.

Cami Elle est l’une des célébrités les plus aimées du Chili et du monde, son charisme et sa simplicité ont réussi à voler le cœur de ses disciples.

Tout une diva!

