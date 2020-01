OMG, Camilo! Evaluna Montaner a ouvert sa chemise et a montré sa silhouette cachée

La fille de Ricardo Montaner a laissé tout le monde sans voix avec une photographie dans laquelle il nous a permis de voir plus de ce à quoi il nous a habitué.

22 janvier 2020

Évaluer Montaner C’est l’un de ces très rares artistes qui exploite actuellement sa beauté intérieure sans trop montrer son corps.

Sans porter de jupes très courtes ni poser sur des photos suggestives, la fille du chanteur Ricardo Montaner et fiancé du chanteur colombien Buck Il a réussi à marquer sa personnalité douce, sage et charismatique.

Mais s’il y a quelque chose d’évident avec cette fille, c’est que la beauté ne manque pas. Récemment, nous avons tous été surpris en montrant une photographie ouvrant sa chemise qui nous laissait tous muets avec un minitop violet.

Evaluna sait qu’elle est belle. Dans toutes ses photos sur son profil Instagram, elle souligne tellement sa beauté que même la chanteuse Jbalvin a récemment déclaré qu’elle l’aimait.

Le mariage entre Evaluna et Camilo devrait avoir lieu cette année. Les deux tortues ont une chaîne YouTube dans laquelle elles ont exposé de nombreuses choses de leur relation et donnent même des conseils pour construire des amours saines et vraies. Du divin!

