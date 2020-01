OMG, comme c’est sincère! Camilo a dit ce qu’il voulait faire à Evaluna après son mariage

Le chanteur colombien a confirmé qu’il avait choisi la fille de Ricardo Montaner comme la femme qu’il voulait accompagner toute sa vie et a dit tout ce qu’il voulait faire.

28 janvier 20208 h 03

Le chanteur colombien Buck Il gagne de plus en plus de reconnaissance dans le monde de la musique, notamment après la chanson “Tu tu”, qui a été l’une des plus écoutées l’année dernière.

Mais ce n’est pas seulement son talent et sa musique qui le maintiennent à la une des journaux, le chanteur colombien a également maintenu une relation amoureuse avec Évaluer, la fille de Ricardo Montaner, avec qui il envisage également de se marier très prochainement.

Dans une récente interview, le Colombien a donné des détails sur ce qu’il voulait faire à sa future épouse et la vérité est que ses fans ont été touchés:

«J’ai découvert que c’est ce que je veux servir pour toujours. Je veux être utile et rendre ta vie plus jolie pour toujours. J’ai commencé à penser à elle plus qu’à moi. Cela n’est arrivé qu’à Evaluna. »

Bien qu’ils ne soient pas encore datés, les deux continuent de progresser dans les préparatifs de mariage. Désormais, Camilo le décrit comme “le plus beau jour” de la vie des deux. Un romantique!

“Nous faisons le pas le plus sacré, le point zéro du reste de nos vies”, a expliqué le chanteur.

