OMG! Découvrez comment porter des cils colorés La nouvelle tendance de 2020!

La nouvelle tendance des cils colorés est arrivée en 2020 et les porter est très simple.

26 janvier 2020

Ce style promet de rester longtemps dans le look quotidien des femmes. C’est pourquoi nous voulons vous inspirer des meilleures idées pour porter des cils colorés et les porter partout où vous allez.

Portez des cils colorés

Faites attention et commencez à briller!

Seuls les conseils

Cette idée est très simple que vous pouvez même l’utiliser pour travailler. Appliquez une bonne couche de mascara noir et mettez la couleur de votre choix sur les pointes et vous verrez que vous aurez l’air sensationnel! Les couleurs les plus recommandées sont: vert, bleu, violet.

Bicolore

Une autre idée que nous aimons et qui est l’une des plus appréciées est l’appel bicolore. Comment l’utiliser? Appliquez d’abord un mascara légèrement teint sur la partie supérieure de l’œil, et pour la partie inférieure, utilisez une couleur légèrement plus foncée.

Il est très important que les deux tableaux soient de la même gamme tonale. Si vous êtes une fille très Fashions, vous pouvez jouer à mélanger des tons comme le rose et le violet, le jaune et l’orange, le noir et le café.

