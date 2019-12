OMG! Découvrez la tenue de Valérie Domínguez pour s'entraîner

Valérie Dominguez est la plus divine Regardez ses photos!

20 décembre 2019

La superbe ancienne Miss Univers, Valérie Dominguez, Il a partagé avec ses fans quelques photos et certaines vidéos où il est totalement drôle, effectuant sa routine d'exercice accompagné d'un de ses plus grands amis.

On voit la célèbre femme vêtue d'un séduisant short blanc et d'un joli haut noir, quelle opportunité pour tous ceux qui l'ont regardée en direct! La bonne nouvelle est qu'il a documenté ce moment et l'a rendu public dans son histoire Instagram

En plus de posséder une beauté évidente, Valérie Il montre la discipline qu'il a, et les conséquences positives qu'il a obtenues, et que l'abdomen fabuleux ne se réalise pas seul!

C'est pourquoi il reste en forme depuis qu'il a terminé le concours de beauté, où il a pu représenter son pays, ce qui a été une grande expérience d'apprentissage pour sa vie.

Se montrer avec cette fabuleuse tenue, Valérie à côté de son ami, il est satisfait de sa silhouette Qui n'est pas avec ce corps? Décidément, chaque jour est l'occasion d'atteindre vos objectifs.