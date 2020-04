OMG! Elle est enceinte? Evaluna Montaner a donné une nouvelle surprenante et lui a touché le ventre

Il semble que la coexistence de Montaner va au-delà des jeux et des chansons. Découvrez la vidéo qui a été divulguée sur les réseaux sociaux et les déclarations de l’actrice Evaluna. Est-ce à dire qu’il y a un bébé sur le chemin?

10 avril 202012: 34 h

Au cours de ces semaines, Montaner Ils sont plus unis et heureux que jamais: chanter pendant la nuit, déjeuner ensemble et même faire des vidéos Tik Tok.

Mais au cours des dernières heures, une vidéo défile sur les réseaux sociaux et a surpris les fans du partenaire de l’actrice comme jamais auparavant. Evaluna et son mari, le chanteur Camilo Echeverry. C’est certain?

Ce jeudi 9 avril, le mariage a célébré deux mois de mariage. Vive la mariée et le marié! Mais sont-ils dans la douce attente?

Une vidéo viralisée par des fans montre Evaluna Montaner, actrice reconnue pour son travail sur la série pour adolescents Club 57, dans un rapport où il parle de maternité. Vous touchez même votre ventre!

Sa mère, Marlene Rodríguez M. Montaner, écrit un livre pour sa fille Evaluna sur la maternité. L’idée est de faire entrer dans ce «monde» sa belle fille, récemment mariée à Camilo Echeverry, interprète de «Favorite».

Est-il déjà prévu de mettre un peu d’Echeverry au monde?

