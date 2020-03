OMG! Est-ce que Karol G quittera la musique pour devenir un youtuber? Découvrez leur première vidéo!

Karol G a été enregistré sur vidéo en collaboration avec un célèbre youtubeur vénézuélien, il y avait tellement de chimie entre eux que nous n’avions jamais vu Karol exprimez-vous et amusez-vous de manière si naturelle en quelques minutes.

En dix minutes et quarante secondes, les adeptes de “Le divaza“Ils ont commencé à aimer la vidéo qui, quelques heures après sa publication, a reçu plus de 341 000” levées de main “”.

En plus des 2 millions de vues que la vidéo amusante a reçues en quelques jours, elle s’est classée deuxième dans les vidéos “Tendance”.

Au cours de la vidéo, Le divaza y Karol G Ils ont joué «Sing the Word» et, tout en jouant, ils se sont tous deux souvenus de vieilles histoires et de secrets jamais révélés auparavant.

