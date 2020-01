OMG Evaluna Montaner n’était recouverte que d’un drap, photographié à l’aide d’un soutien-gorge!

Evaluna Montaner, la fille du chanteur bien-aimé Ricardo Montaner, est une belle jeune femme très talentueuse et aimée de tous les fans. Comme son père, cette jeune femme a le don de chanter et de jouer.

24 janvier 2020

Évaluer Montaner Elle est la petite, la plus jeune de toutes et les frères de ceux qui sont aussi connus Mau & Ricky.

Malgré tout, la petite fille Évaluer Elle n’est plus si jeune, eh bien, très bientôt, elle épousera son fiancé, Camilo Echeverry, bien connu en musique grâce à ses derniers succès musicaux.

Eve elle est très réservée dans ses réseaux sociaux, à première vue, on voit qu’elle n’est pas la fille riche typique qui attire l’attention en téléchargeant des photos de «ton passé» pour gagner en popularité, mais, apparemment cette fois, elle a dépassé la limite et a voulu montrer plus.

Les fans ont été super choqués par la photo, la fille ne portait qu’un corsage en dentelle et très souriante comme toujours.

Cet instantané a généré des milliers de likes, personne n’allait imaginer Évaluer de cette manière! Quelle figurine définie!

