OMG! Greeicy Rendón a posté une photo en mini bikini et Mike Bahía lui a dit ¡This!

Greeicy Rendón montre tout ce qu’il a et Mike Bahia le dit

4 mars 202020: 40 hs

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, internationalement connue uniquement sous le nom de Greeicy, est une célèbre chanteuse, danseuse et actrice colombienne, qui a atteint une popularité totale avec la série télévisée Vampire Girl.

Greeicy est une artiste très talentueuse, comme le montre son emploi du temps chargé des dernières années, où elle a participé à de nombreux feuilletons et séries tels que: The Golden Snore, Las Vega’s, Grace Shot, Esmeraldas, Revenge.

Récemment, l’artiste controversée a téléchargé sur ses réseaux sociaux un selfie qui a été pris devant le miroir de la salle de bain, ce qui attire l’attention des adeptes est le minuscule bikini, qui révèle en détail son corps incroyable mais aussi l’entrejambe.

Pas satisfait, Greeicy a ajouté un commentaire subtil: «La lumière en ma faveur», les amis et les adeptes du chanteur ont immédiatement déclaré: «Tu es magnifique. Quel grand corps !!!! “,” Asseyons-nous … plus divin est impossible “et le plus particulier” cette lumière ou cette lumière si vous ne pouvez pas la supporter “.

Et à l’étonnement de toute la communauté, Mike Bahía, le petit ami du chanteur, n’a pas hésité à ajouter sa réaction à la boîte de commentaires avec le texte suivant: “Rico Rico” suivi d’une émoticône visage réfléchie, cette simple Commentaire a déclenché une controverse avec plus de 60 réponses controversées.

