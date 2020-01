OMG! Ils capturent Cami et Lasso dans tout cela. Tout est en vue!

Cami et Lasso ont été pris bien engagés

20 janvier 2020

Comme tout dans la vie, les nouvelles opportunités ne sont rien d’autre qu’un cadeau pour changer et faire de nouvelles choses. En ce sens, il est habituel que parfois, pour maintenir une relation étroite, les fans aient tendance à confondre les choses.

C’est pourquoi cette fois a surpris la proximité qui existe entre la chanteuse Cami et aussi la chanteuse Lasso, bien que la première chanson ait été dédiée à l’ex-petite amie de Lasso Sheryl Rubio à cette deuxième occasion, il n’est pas très clair de son nouveau single.

De plus, de nombreux fans ont déclaré qu’ils aimeraient que ce couple talentueux soit ensemble, car lorsqu’ils se réunissent, ils réalisent de grandes choses. Et la photo dont nous parlerons ensuite a révolutionné les réseaux sans s’arrêter.

Et en légende, on lit ce qui suit: “Je déteste ne pas te haïr – 17.01 @lassomusica”, cela a suscité une vague de commentaires entre les fans de Cami et de Lasso, car sur la photo, ils ont tous deux l’air très proches.

Et si nous sommes plus détaillés, le regard de Cami est fort devant la caméra, tandis que celui de Lasso est perdu. Parmi les commentaires, nous soulignons “Tu es tellement” “Comme je voudrais être méchant pour profiter de ce” “ce qu’un beau couple ne le croirait pas” “Je t’aime Cami”.

.