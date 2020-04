OMG! Ils ont divulgué une photo de Bad Bunny alors qu’il n’était pas célèbre: maigre et avec un visage de bébé

Le reggaetonera Bad Bunny a suscité la controverse en s’habillant en femme dans son dernier sensillo ‘Yo perreo sola’. Mais saviez-vous que cette renommée n’a jamais été la même? Ils ont publié une photo devenue virale sur les réseaux sociaux, alors que la chanteuse n’était qu’une adolescente. OMG!

05 avril 20208: 32 h

‘I Perreo Alone’, le dernier single de Bad Bunny, Cela fait sensation sur les réseaux sociaux, bons et mauvais.

Après la controverse générée par le fait de se déguiser en femme et de donner ainsi un message aux hommes (c’est-à-dire de laisser les femmes danser seules quand elles le souhaitent), le clip vidéo atteint actuellement plus de 70 millions de vues sur YouTube. Surprenant!

La renommée de ces dernières années est un grand précédent dans la carrière de Bad Bunny. Mais le connaissez-vous depuis le début?

Le reggaetonero s’est produit lors de petits spectacles à San Juan, à Porto Rico, et a publié des vidéos de lui-même en train de chanter sur Instagram. Il a également partagé des thèmes sur son compte SoundCloud, où il a obtenu du succès et du support très rapidement. Sa chanson «Tell» leur a attiré l’attention du producteur de musique Luian, qui l’a embauché pour être le premier artiste de son label, Hear This Music.

Le reconnaissez-vous Voici à quoi ressemblait Bad Bunny à l’adolescence. Cette photo a été divulguée au cours des dernières heures par des fans, via Internet. Non seulement il a un visage de bébé, mais il était aussi très maigre par rapport à maintenant et a été photographié à côté d’une jeune fille. Serait-ce sa petite amie?

À cette époque, l’auteur de «I Perreo Alone» est en partenariat avec Gabriela Berlingeri. Bad Bunny a partagé un audio sur Soundcloud, où les deux chantent ensemble le dernier hit du reggaetonera. Amour pur!

