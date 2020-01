OMG! Jennifer Lopez a été trahie par son maillot de bain et a dû se couvrir de ses mains

La “diva du Bronx” a réagi rapidement et pourrait couvrir le plus important.

27 janvier 2020

Quoi que vous fassiez et quoi qu’il arrive, il semble que Jennifer Lopez est né pour ne jamais perdre le titre de “diva du Bronx”.

Et c’est à la fois son style et sa classe, qu’au-delà des critiques et des erreurs qui lui arrivent parfois avec sa garde-robe, Jlo Il sait toujours comment sortir de situations délicates.

Aujourd’hui, nous avons un portrait de collection, et c’est que Jlo Le maillot de bain l’a trahie un jour de plage et elle a dû se couvrir de ses mains!

La vérité est que nous pensons que c’est l’une des meilleures photographies car, comme toujours, l’attitude de Jlo c’est incroyable.

Il reste de moins en moins de temps avant Jlo être présent avec Shakira à la mi-temps du Super Bowl et nous attendons tous avec impatience ce qui est attendu!

.