OMG! L’étrange vidéo des pieds de JLo et ce que les fans ont dit à propos d’Alex

28 février 2020

Jennifer Lopez C’est très original toujours avec ses posts sur Instagram, mais cette fois il semble qu’il a un peu dépassé et ses fans ont fini par faire une blague à son fiancé, l’exgrandeliga Alex Rodriguez.

La vérité est que ce New Yorkais a téléchargé sur ce réseau social une vidéo de ses pieds dans une paire de chaussures conçue par elle.

Mais la réaction de ses partisans a été la plus curieuse de cette étrange occurrence de la Diva du Bronx.

Parmi les plus de 8,7 millions de reproductions et les plus de 9 mille 700 commentaires que la publication a déjà, ceux qui ont interféré avec le petit ami de JLo, Alex Rodriguez.

“C’est le siège gelé de Alex“ou même certains qui ont interféré avec le réalisateur Quentin Tarantino dans l’affaire:” Tarantino adorerait ça. “

