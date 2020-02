OMG! Natti Natasha pousse Ozuna sur scène en chantant “Criminal”

Natti Natasha et Ozuna l’ont frappée avec son thème “Criminel”. Regardez-les dans cette vidéo lors d’un concert où l’artiste dominicain doit le pousser pour s’en débarrasser!

19 février 2020

Natti Natasha et Ozuna Ils l’ont frappée avec sa chanson “Criminal”. Regardez-les dans cette vidéo lors d’un concert où l’artiste dominicain doit le pousser pour s’en débarrasser!

Et qui peut dire ça Natti Natasha Ce n’est pas une femme si spectaculaire qui fait sensation et hypnotise. Et bien Ozuna Il est et sera toujours l’une des victimes de son charme.

Lors d’un concert en République Dominicaine, où au fait le reggaetonero était torse nu et portant ses abdos parfaits, il a tenté à plusieurs reprises d’approcher son partenaire de scène.

Mais dans l’un d’eux, quand il a réussi, elle a fini par lui faire un geste de mépris et l’a poussé par la poitrine pour se débarrasser de lui.

À d’autres occasions, nous les avons bien vus ensemble sur scène. La chimie entre les deux est très bonne et “Criminal”, un grand succès.

.