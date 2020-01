OMG Que fait-il? Karol G sans pantalon et bougeant son dos au public Fleshy!

Il ne suffisait pas de l’exposer, Karol G a dû le déplacer devant tout le monde pour les laisser sans voix en plein concert.

16 janvier 20208: 22 h

Malgré toutes les haines et les critiques qui l’entourent, la chanteuse colombienne Karol G Cela montre que plus le temps passe, plus il se sent à l’aise avec sa silhouette et plus il aime la montrer.

Sur cette base, l’interprète de “Tusa” s’essaye à des tests de costumes de plus en plus créatifs que lorsqu’ils sont sur scène, la vérité est qu’ils laissent très peu à l’imagination.

Dans les réseaux sociaux, nous obtenons une vidéo du Colombien qui nous a laissé sans voix! et c’est que porter seulement un corps jaune, sans pantalon et en plein jour, Karol Il a dansé le dos à son public afin qu’ils puissent profiter d’un angle sans précédent.

Comme prévu, la réaction de chacun a été un énorme cri d’euphorie et d’admiration, puis, comme toujours, Karol G Il les a choqués.

Nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez la voir sous une autre approche, puis essayez de la sortir de votre tête. La vérité est que cette femme les amène. Avec raison Anuel AA est fou d’elle, on t’aime Karol G!

