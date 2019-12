OMG! Regardez comment Greeicy Rendón l'agite avec un petit chiffon!

Greeicy Rendón il le bouge très bien et ses fans deviennent fous

Greeicy Rendón Elle est une chanteuse colombienne très chère à tout le monde, en particulier dans son pays natal qui l'a vue grandir et se développer en tant que chanteuse.

Sa romance avec le chanteur aussi Mike Bay Il a été l'un des plus beaux romans de la scène publique depuis qu'ils sont ensemble depuis de nombreuses années.

Récemment, nous avons vu dans votre compte instagram une vidéo où on le voit danser avec peu de tissu, et comme si cela ne suffisait pas, ses pas sont très bien pensés.

Greeicy Rendón Il a sans aucun doute une bonne pratique de la danse en plus de chanter ses pas a surpris ses fans.

En commentaire de la vidéo, j'ai mis "I LOVE THIS SONG" et comme prévu, ses fans l'ont félicitée pour sa danse si synchronisée et unique.