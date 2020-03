OMG! Rosalia avoue qu’elle ne sait pas ce qu’est le véritable amour

La chanteuse Rosalía, confesse dans cette interview qu’à son âge elle ne sait toujours pas ce qu’est le véritable amour et a dit que c’est une question d’apprentissage et prend du temps.

5 mars 2020

Pour l’interprète de chansons telles que «With Height» ou «I for you», le véritable amour se construit au fil du temps et requiert de la sagesse.

“L’amour s’apprend, je crois que l’amour s’apprend comme on vit”, a-t-il dit La Rosalia dans une interview qu’un suiveur a posté sur Twitter et qu’elle a donné à RT.

“Je dois vivre plus longtemps pour savoir ce qu’est l’amour, pour le comprendre pleinement et savoir bien l’expliquer”, a ajouté le chanteur, dont la musique a marqué un avant et un après dans le flamenco moderne.

“L’amour est une connaissance et pour moi, la connaissance a à voir avec la vie (…) je dois encore vivre”, a-t-elle conclu, tandis que la journaliste a répondu avec choc: “Moi aussi”.

