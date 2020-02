OMG! Sebastián Yatra a demandé à Tini Stoessel de se marier en plein show

Cela fait quatre ans que les chanteurs Tini Stoessel et Sebastián Yatra ne se connaissent plus que deux depuis le début de leur romance. Bien que tous deux très jeunes, ils semblent déterminés à franchir une nouvelle étape importante. Regardez le tournage!

27 février 20209 h 54

L’histoire d’amour entre l’Argentine Tini Stoessel et le colombien Sebastian Yatra Cela semble être en plein essor.

En 2016, les deux ont commencé à participer pour l’entreprise Musique universelle De là, la compagnie a eu l’idée de les unir mais dans une chanson: “Il n’y a personne pour nous arrêter”.

Tini Stoessel et son ex-petit ami, Pepe Barroso Silva.

A cette époque, Tini sortait avec les Espagnols Pepe Barroso Silva, ce n’était donc qu’une bonne amitié.

Mais au fil du temps, et en ajoutant la séparation officielle de Stoessel avec Silva, ils ont continué les collaborations entre l’Argentine et la Colombie Yatra, et ont même commencé à partager la scène.

Sebastián Yatra et Tini Stoessel dans le clip vidéo “Cristina”.

Lors d’une des présentations de Sebastián Yatra en Argentine, à la fin de “Cristina”, il l’a embrassée devant tout le monde, annonçant officiellement sa relation avec Tini Stoessel.

Depuis, ils ont l’air très amoureux … peut-être trop? Ils ont filmé Yatra, à genoux devant Tini sur scène. Il a demandé le mariage!

Bien que de nombreux fans l’auraient aimé, ce n’était qu’une fausse alarme qui, malgré ses soupçons, n’était qu’une plaisanterie de Sebastián Yatra.

Certains pensent qu’ils sont très jeunes, mais cela les empêche-t-il d’être mari et femme dans quelques années? J’espère pas!

