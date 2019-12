OMG! Shakira se retourne et le montre! C'est rose!

Shakira il l'a rose et ses fans l'adorent

22 décembre 2019

La chanteuse Shakira Il est sans aucun doute l'un des artistes les plus aimés au monde car leur participation a marqué des millions de personnes et plus lors de l'ouverture des Coupes du Monde.

Votre relation avec Piqué C'est aussi une tendance car les deux ont réussi à rester ensemble malgré les circonstances et le calendrier serré de l'artiste.

Récemment, nous avons observé une vidéo dans le récit de la chanteuse où elle réussit sans aucun doute à attirer l'attention parce qu'elle porte un maillot de bain rose qui a été très apprécié par ses fans.

Au bas de la vidéo, il a placé «Regardez le maillot de bain que j'ai conçu! Que pensez-vous de ce maillot de bain que j'ai conçu? »Sans aucun doute, l'artiste nous a surpris avec cette nouvelle compétence.

Ses fans en quelques minutes ont soutenu la chanteuse avec son design, qui est d'ailleurs très frappant et plein de vie.