OMG! Thalia le fait au lit avec sa bouche ouverte et sans peur

Thalia il recommence et la bouche grande ouverte

4 janvier 2020

La chanteuse et actrice Thalia C’est sans aucun doute un personnage qui a conquis beaucoup de cœurs pour sa façon d’être si naturel, en plus de ses belles chansons et danses si frappantes qu’elles ne passent jamais inaperçues.

En 2020, l’artiste apporte un bon répertoire qui sortira au fil des jours et pour attirer l’attention, la chanteuse a publié une photographie insolite, car elle est au lit.

L’image dont nous avons parlé a été partagée par la chanteuse dans son compte rendu officiel de instagram et c’est sans aucun doute divin puisque vous pouvez voir l’artiste tenant son téléphone portable alors que sa bouche est ouverte.

En légende de la photo, il a placé «Savez-vous pourquoi je suis si heureux? Parce que la nouvelle année arrive et que cela signifie – nouvelle année, nouveau look pour la chambre! Embellissez-la avec les pièces de ma nouvelle collection à #Burlington et ajoutez de la brillance à votre 2020 ».

Comme prévu, ses fans ont commenté sans arrêt et parmi les compliments nous soulignons “Bella mi Reina Je t’aime ❤️” “J’adore la collection! Toute la famille a déjà son #thaliasodihome je t’aime Thalia merci beaucoup ».

