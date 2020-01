OMG, tout est derrière! Le pantalon d’Anitta montre plus que le haut

La chanteuse brésilienne a impressionné avec un pantalon à imprimé animal qui a laissé tout le monde dans le monde pour le modèle.

19 janvier 2020

Ce n’est un secret pour personne que le chanteur brésilien Anitta Il est l’un des plus révolutionnaires du monde du reggaeton et de la musique urbaine.

Avec un visage onirique et une silhouette spectaculaire, Anitta Il a fait son chemin entre des figures comme Becky G et Greeicy Rendón, avec qui il a même plusieurs collaborations.

Récemment, des photos et des vidéos de ce qui a été le look le plus audacieux de Anitta, qui portait un pantalon à imprimé animal qui montrait tout son dos.

Comme prévu, les fans n’arrêtent pas de commenter sur les réseaux sociaux, louant non seulement la beauté du corps de Anitta mais aussi son attitude et son impressionnant mouvement de danse.

L’artiste n’arrête pas de briser le cœur et de captiver les fans partout … Certainement: une beauté!

