OMG! Un robot a été interviewé par Billie Eillish Et elle a même combattu avec lui!

17 février 2020 09:53

Dans sa courte carrière dans le monde de la musique Billie eillish Ils ne l’avaient jamais interviewée comme ça, vous ne pouvez pas le croire!

Oui, même pour Billie eillish, une jeune fille de 18 ans, a été impressionnée par son interlocuteur et, quand il essayait d’interagir avec lui, parfois il ne répondait pas à ce qu’il voulait …

La vérité est que cinq fois vainqueur du Grammys 2020 fElle a été interviewée par un robot, oui, un robot du magazine Vogue.

Et la première question qu’il a posée était aussi simple que “Qu’est-ce que tu aimes?” et le mieux était quand elle a demandé “qu’est-ce que tu aimes?”, et le robot a répondu avec un rire fort et numérique.

Et il a même eu une dispute avec le robot, qu’il a accusé de poser des “questions stupides”, et le robot de l’IA a dit “Il n’y a pas besoin d’être impoli”.

