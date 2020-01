OMG! Voyez comment la fille de papa Yankee le porte à sa bouche sans crainte

Dieu, quelle femme!

16 janvier 2020

Jesaaelys Ayala Elle est la plus jeune fille du chanteur Papa Yankee, et comme prévu, il a beaucoup de talent dans ses veines à donner dans le monde du divertissement et du divertissement, car dans son compte Instagram officiel, il montre son quotidien avec ses fans.

Peu à peu, la jeune femme a gagné des adhérents fidèles, et elle se montre telle qu’elle est, sans tabou ni préjugé. Il est très rare que Jesaaelys nomme son père, car elle veut gagner sa renommée à la main et avec un travail pur.

Récemment, nous avons observé sur votre compte Instagram officiel une vidéo qui a laissé beaucoup à réfléchir, car sans aucun doute la fille de Daddy Yankee est très talentueuse. En regardant le matériel audiovisuel, nous pouvons voir qu’il montre une large gamme de rouges à lèvres dans ses mains.

En légende vidéo, il a déclaré: “Je vous dis que je suis un peu obsédé par ces Pout permanent de @pop_beauty … ils se sentent super légers sur les lèvres et ils sentent super riches. Mon préféré était Butter Babe! Quelle couleur porteriez-vous? ”

Ses fans n’ont pas attendu et ont commenté comme désespérés, parmi les compliments que nous soulignons «Salutations de Porto Rico . J’adore tes vidéos “” Je t’aime belle! Salutations et affection du Chili. Tu es génial!! Je t’admire! “” Tu es plus belle sans maquillage. “

.