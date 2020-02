OMS: préparons-nous à faire face à une pandémie de coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé a relancé les alarmes pour le coronavirus de Wuhan, Covid-19, et demande aux autorités sanitaires du monde entier de se préparer pour que l’épidémie de contagion devienne un peu plus importante. “Nous devons faire tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie”, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

L’IMS a averti que le scénario de contagion est passé d’un contrôle apparent en Chine et des quelques infections dans d’autres pays à une augmentation des cas à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine.

«Ce n’est pas une question de noir ou de blanc, oui ou non. Chaque pays doit établir son propre plan de limitation des risques. Les priorités sont de protéger les agents de santé, que les communautés se mobilisent pour prendre spécialement en charge les personnes âgées et souffrant de pathologies (parmi elles, il y a eu plus de 80% de décès jusqu’à présent) et protéger les pays les plus vulnérables contenir l’épidémie chez ceux qui peuvent le faire ».

Michael Ryan, directeur du programme d’urgence de l’ONG, a déclaré que le monde ne peut pas être paralysé et qu’il n’était pas réaliste de dire que la transmission entre les pays peut être arrêtée, bien qu’il soit optimiste et pense que toutes les épidémies peuvent être contenues. “Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera, si cela doit être arrêté, pour devenir une maladie saisonnière ou une pandémie mondiale à part entière.”, s’est qualifié.

Jusqu’à présent, la pandémie n’a pas été déclarée, mais c’est une question qui fait déjà débat.

«Lorsqu’il y a des pandémies de grippe, nous savons comment se comporte le virus, combien de personnes il a affectées au cours des autres années, son mode de transmission… Dans le cas de Covid-19, nous ne savons rien à ce sujet. En Chine, par exemple, on observe une diminution importante des infections, ce qui va à l’encontre de la logique même d’une pandémie, mais en même temps elle se développe en Corée. D’un autre côté, nous voyons qu’il y a des pays qui réussissent à contenir », a déclaré Ryan.

La séquence génétique du coronavirus reste stable, le temps de récupération varie de deux semaines des patients les plus légers à entre trois et six des plus sévères. Le pourcentage de décès se situe, pour le moment, entre 2% et 4% à Wuhan et environ 0,7% à l’extérieur.

.