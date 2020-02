“On aurait dit que c’était une chose douteuse”

Suite à la confrontation entre Lydia Lozano et Antonio Montero dans ‘Save me’, où le second a remis en cause le professionnalisme de son partenaire, le collaborateur était au centre du format dans l’après-midi du mercredi 26 février. Après avoir discuté de la question avec Cristina Soria, coach de programme, Montero a fini par être honnête avec ses coéquipiers, à qui il a raconté comment il avait eu une tumeur à la jambe l’été dernier.

Antonio Montero révèle dans «Save me», avant Jorge Javier, comment une tumeur a été enlevée

“Cet été, en me donnant de la crème, je touche quelque chose sur la cuisse de ma jambe gauche”, a commencé Montero, lorsque Jorge Javier Vázquez l’a rencontré. “Je pensais qu’il m’avait frappé ou quelque chose et j’ai oublié”, a reconnu le collaborateur, qui a de nouveau rencontré les mêmes jours de bombement plus tard, en juin, bien qu’étant donné “le peu d’importance que je lui ai donné, jusqu’à mon retour à Madrid en septembre, je ne suis pas allé chez le médecin”. “Je n’allais pas, je pensais qu’il serait retiré”, a expliqué Antonio, avant d’expliquer comment, suite à la visite à l’hôpital avec un membre de sa famille, il a décidé de le demander aux médecins. Après une première radiographie, le médecin en charge a recommandé une résonance, ce qui a conduit à un scanner avant les inconnues issues du test. Bien qu’il ne connaisse pas les résultats, un professionnel qui avait précédemment traité Montero a déclaré que dit renflement “nous allons l’enlever, là nous n’allons pas le laisser”, ce avec quoi il a accepté.

“Vraiment, en le prenant parfaitement dès le premier instant”, a déclaré Antonio calmement avant rapportent qu’ils avaient enlevé une bosse “comme une balle de tennis, rentrée dans la cuisse”. “Comme c’était profond, je l’ai juste remarqué légèrement”, a avoué le collaborateur, avant de souligner que “je veux que cela serve aux gens à identifier ces choses, mais pas à tous ceux qui ont une bosse à mal penser”. “Ils m’ont opéré en septembre, je revenais au programme exactement de la même manière”, a expliqué Montero, qui a dû partir quinze jours plus tard pour retirer les points. Une époque où, à la place de son médecin, se trouvait le directeur de l’hôpital et un oncologue. “Ils m’ont dit que ça avait l’air douteux”, A reconnu Antonio, à qui les professionnels ont souligné la nécessité d’opérer à nouveau pour “retirer complètement le muscle qui en contenait”, en particulier le sartorius.

“Palmaría heureuse”

Les collaborateurs de ‘Save me’, attentifs à l’histoire d’Antonio Montero

“Ils m’ont enlevé les muscles à quinze jours, c’est à ce moment-là que j’ai parlé avec Alberto et Cristina, que je remercie beaucoup pour leur discrétion”, a déclaré Montero, qui a déclaré: “Je n’ai jamais eu peur de rien du tout”. “J’ai dit aux médecins:” Si je dois taper dessus, alors la durée, rien ne se passe. “Je vous assure que je les ai encouragés”, a expliqué le collaborateur. Montero a rappelé l’inquiétude de son médecin, car “c’est une tumeur très étrange, car elle n’est pas si fréquente”.

“C’est une chose à contrôler et rien ne se passe”, a déclaré Antonio, après quoi il a précisé que “j’ai été testé et je ne sais rien parce que je pars vendredi, mais drame ou peur, zéro.” “Le problème, c’est que cela peut se refléter dans d’autres parties du corps”, a déclaré Montero, qui a soustrait ses inquiétudes. “Je le porte fabuleusement. Je n’ai peur de rien”, a déclaré Antonio, avant de révéler même qu’il avait subi une radiothérapie lors du dernier Noël.. “Palmaría heureuse. J’ai eu une vie qui est la poire”, a admis le collaborateur, optimiste quant à sa situation.

