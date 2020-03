On demande à Netflix de ralentir le streaming pour réduire la surcharge Internet

L’une des conséquences du coronavirus a été que beaucoup plus de personnes restent à la maison et font du streaming Netflix et d’autres plateformes. En plus du grand nombre de personnes utilisant des réunions Web et d’autres outils de streaming vidéo et audio, la frénésie Netflix met à rude épreuve la capacité d’Internet à gérer autant de trafic. Et pour éviter de nouveaux plantages et une surcharge du réseau, il leur est demandé de ralentir la diffusion en continu pour alléger la charge des fournisseurs.

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur et aux services, a annoncé hier sur Twitter qu’il avait parlé au PDG de Netflix des mesures qui pourraient être mises en place par les géants du streaming pour éviter les problèmes de réseau, en disant:

«Conversation téléphonique importante avec Reed Hastings, PDG de Netflix. Pour battre COVID-19, nous restons à la maison. Le télétravail et le streaming aident beaucoup, mais les infrastructures peuvent être mises à rude épreuve. Pour sécuriser l’accès à Internet pour tous, passons à la définition standard lorsque la HD n’est pas nécessaire. »

Cliquer pour agrandir

Il est difficile de dire s’il s’agit d’une demande spécifique pour que Netflix supprime les options haute définition de ses services, ou simplement pour encourager davantage d’abonnés à utiliser la définition standard. Le même ralentissement s’applique vraisemblablement à toute personne utilisant des appels de vidéoconférence en HD ou en streaming sur YouTube et d’autres sites de partage de fichiers. Pour l’instant, nous nous attendions à ce que Netflix trouve une sorte de compromis pour alléger la pression sur Internet sans sacrifier la qualité de son streaming dans une large mesure.

Il n’est pas clair si ces actions s’étendront aux États-Unis et à d’autres territoires, bien qu’il soit logique que même de petits changements de Netflix et d’autres géants du streaming comme Disney Plus ou Amazon Prime auront un effet cumulatif positif sur le trafic Internet en général. Cependant, ceux qui ne peuvent pas aller au cinéma et qui voient maintenant des films de cinéma premium arriver en streaming beaucoup plus tôt que prévu, voudront probablement la meilleure expérience de visionnement.

Nous sommes intrigués de voir ce qui sortira des prochaines semaines alors que les verrouillages se poursuivent, et notre infrastructure Internet actuelle doit prendre beaucoup plus de trafic en streaming. Bien sûr, toute panne serait un coup dur pour ceux qui sont coincés à la maison et qui se divertissent avec Netflix, bien que certains analystes suggèrent que les abonnements à ces services pourraient en fait baisser si les gens devaient budgétiser les produits essentiels. Pendant ce temps, Netflix ajoutent plus de contenu pour s’assurer que les abonnés ont beaucoup à suivre, même si ce n’est peut-être pas dans la définition la plus élevée possible pendant un certain temps.