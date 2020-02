On dirait une vraie Barbie! Belinda avait l’air incroyable ressemblant à ceci dans un post

La chanteuse et actrice Belinda a laissé tous ses fans hypnotisés en posant plus belle que jamais. Regardez la photo!

28 février 2020

La beauté à nouveau Belinda Il a laissé plus d’un sans voix avec un look spectaculaire qui l’a fait mettre en valeur ses merveilleux attributs – certainement tout ce qu’il porte Belinda Ça va parfaitement!

Ses plus de neuf millions de followers sur Instagram ont été surpris par la tenue et la figure sculpturale de l’espagnol, et il convient de noter que Belinda Il a toujours eu ses courbes bien définies.

Dans la publication, il était possible de remarquer la jeune fille posant avec une robe rouge brillante, translucide et super serrée, et avec un maquillage de style Barbie, tout simplement spectaculaire.

Les photographies ont presque touché les deux mille commentaires et atteint près de quatre cent mille likes, étant une tendance totalement en ligne.

Beaucoup de commentateurs disent que Belinda Elle est l’une des plus belles jeunes femmes du monde et sur cette photo cette fille le réaffirme, pensez-vous la même chose?

.