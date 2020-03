On dit que la star de Stranger Things joue Kid Loki dans Thor: Love And Thunder

Bien que cela puisse sembler loin – en particulier dans un climat où les films sont retardés à gauche, à droite et au centre – Thor: Amour et tonnerre est toujours l’un des films de bandes dessinées les plus attendus.

Réalisé une fois de plus par Taika Waititi, qui s’est rapidement imposé comme un favori parmi les fans de Marvel après le très excellent Ragnarok – sans parler de ses performances excentriques en tant que Korg à la fois dans Ragnarok et Avengers: Endgame – Love and Thunder raconterait l’histoire de Jane Foster alors qu’elle se lève pour devenir le Mighty Thor.

Ce sera la pièce maîtresse de la suite de Waititi en 2021, mais il y a encore beaucoup d’autres sous-intrigues pour nous intriguer. Et tandis que les détails de l’histoire sont gardés enfermés dans les coffres du siège de Marvel, l’ajout potentiel de la star de Stranger Things, Finn Wolfhard, a certainement alimenté la spéculation.

En fait, le dernier scuttlebutt sur Internet suggère que Wolfhard a effectivement été choisi pour jouer à Young Loki, dont l’implication sera expliquée plus en détail dans la prochaine série dérivée de Loki qui devrait sortir avec Disney +.

Gardez à l’esprit que cette rumeur vient de 4Chan et doit donc être traitée avec une suspicion accrue. Cela étant dit, le WGTC a déjà signalé que Wolfhard était observé l’autre mois, donc notre scoop a peut-être été confirmé ici.

Ce n’est en aucun cas la seule friandise à émerger concernant Thor: Love and Thunder, cependant, après que de prétendus renseignements auraient affirmé que Beta Ray Bill a été identifié, ainsi que la gamme Revengers. Mais encore une fois, étant donné que Thor 4 est si tôt dans le développement, prenez cela avec une pincée de sel.

Thor: Amour et tonnerre doit atterrir le 5 novembre 2021 – vous savez, en supposant que la décision de reporter Black Widow indéfiniment n’a pas d’effet d’entraînement sur le reste de la gamme MCU. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette situation.