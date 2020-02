“On m’a appelé ‘une femme blanche'”

Comment osent-ils?



Le scandale America’s Got Talent impliquant Gabrielle Union a certainement mis le programme de télévision populaire sur la pointe de la langue de tout le monde. Récemment, Gabrielle Union a rapidement quitté la série à cause des rumeurs de pratiques discriminatoires de la part de la production. Les accusations spécifiques portées contre l’émission ont été énigmatiques, mais des rapports spéculatifs suggèrent que Union se plaignait souvent des blagues racistes et des commentaires de ses co-stars. Finalement, elle a été libérée et une enquête a été ouverte sur les allégations.

John Sciulli / Intermittent / .

Terry Crews s’est présenté pour la défense d’AGT car il était autrefois un hôte de l’émission, citant qu’il a passé un merveilleux moment sur le plateau rempli de diversité et d’inclusivité. Il a semblé rejeter les réclamations d’Union et a fait face à une vague de réactions violentes à cause de ses commentaires. Heidi Klum, qui a agi en tant que juge de la série de 2013 à 2018, a également défendu la série le mois dernier. Elle aussi est devenue l’objet de critiques de la part du public, et elle a noté une insulte particulière qui lui a marqué.

Mercredi 5 février, Page Six aurait rattrapé Klum lors du gala de l’amfAR à Cipriani Wall Street. “Beaucoup de gens se sont fâchés contre moi”, a révélé l’actrice et mannequin germano-américaine. “J’ai été appelée, par exemple, ‘une femme blanche’ … Je pense qu’il est important que tout le monde dise sa vérité. Je pense que quand il y a une histoire, elle devrait être racontée. J’avais une histoire différente.” Elle a ajouté: “Je ne peux parler que de ce que j’ai vu – cela n’a rien à voir avec la couleur que je suis. Je suis un humain alors j’ai juste regardé ce que j’ai vu.”

