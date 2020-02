‘On My Block’ Saison 3: Date de sortie de Netflix en mars 2020 et ce que nous savons jusqu’à présent

On My Block revient pour la saison 3 sur Netflix en mars 2020. Avec le tournage de la troisième saison maintenant terminé et la date de sortie fixée, voici tout ce que nous savons sur On My Block, y compris ce que nous pouvons attendre de l’histoire, regardez comment la saison 2 terminé, qui est le casting, où en est la production et surtout quand On My Block devrait arriver sur Netflix.

Il s’agit d’un article sans spoiler jusqu’à ce que nous parlions de l’intrigue potentielle de la saison 3 d’On My Block un peu plus tard.

Pour récapituler, On My Block vient de revenir sur Netflix le 29 mars 2019 pour sa deuxième saison. Le drame / comédie pour adolescents a touché la corde sensible des fans l’année dernière, ce qui a conduit à être nominé pour plusieurs prix.

Alors tout d’abord, si vous êtes juste là pour la date de sortie de la saison 3 sur Netflix, ne perdons plus de temps.

La saison 3 d’On My Block sera sur Netflix le 11 mars 2020.

On My Block a-t-il été renouvelé pour la saison 3?

On My Block Official Renewal Status for Season 3: Renewed (Last updated: 04/29/2019)

Environ un mois après la sortie de la deuxième saison de l’émission sur Netflix, il a maintenant été confirmé qu’elle obtiendrait une troisième saison. Il reste à voir si l’émission sera en mesure de briser la règle apparente des trois saisons. Les émissions que Netflix semble prendre en ce moment restent à voir.

Il a fallu environ un mois à Netflix pour renouveler On My Block pour sa deuxième saison quand il l’a fait en avril 2018.

Qui va apparaître dans On My Block season 3?

Certains des grands noms de retour pour la saison 3 incluent les principales stars, notamment Sierra Capri, Jason Genao Brett Gray et Diego Tinoco.

Début août 2019, il a été annoncé que Julio Macias était passé à une série régulière. Il joue Oscar ‘Spooky’ Diaz.

Où est la saison 3 d’On My Block en production?

Statut de production actuel: Tournage terminé (dernière mise à jour: novembre 2019)

Le premier jour de retour des écrivains au bureau pour la saison 3 a eu lieu en mai 2019.

La série a été suspendue pendant les négociations contractuelles. Ces négociations ont été bloquées début juillet 2019 avant de s’achever fin juillet.

Les négociations contractuelles ont vu chacun des acteurs principaux voir de grosses augmentations de leurs paquets de paie au cours de la saison 3. Selon un rapport de Deadline, les négociations contractuelles sont tombées «au fil du temps», ajoutant que chacun des quatre acteurs principaux a vu une bosse de 20 000 $ par épisode jusqu’à plusieurs fois celui de la saison 3.

À la mi-août 2019, la série a officiellement commencé le tournage de sa troisième saison. Le compte Instagram des auteurs de la série a partagé une photo de l’une des chaises avec la légende: «NOUS SOMMES DE RETOUR BÉBÉ !!! Premier jour de tournage ».

Selon notre source, le tournage a eu lieu entre le 12 août avant de se terminer le 4 octobre 2019 avec la série à nouveau filmée à Los Angeles.

De plus, Diego Tinoco a publié le 3 octobre que le tournage s’était terminé sur Instagram en disant:

Le tournage de On My Block Season 3 est terminé et c’est le meilleur à ce jour 🔥 Bientôt! 😘

En février 2020, parallèlement à l’annonce de la date de sortie, Netflix a sorti certains de leurs premiers écrans de la nouvelle saison.

Que se passera-t-il dans la saison 3 d’On My Block?

Spoilers pour On My Block saison 3 ci-dessous

Parlons de cette fin folle. Monse Finnie (jouée par Sierra Capri) en a fini avec la vie de gang mais aucun des trois garçons ne semble la croire. Ce n’est que lorsqu’elle s’éloigne de ce que nous voyons une camionnette se détacher de la mise au point qui kidnappe Jamal, Ruby et Cesar. Une fois que Monse se retourne enfin, elle reçoit également un sac au-dessus de sa tête. Couper aux crédits.

Monse tout au long de la série a réfléchi à son avenir et cherchait à déménager dans une nouvelle école pour recommencer la vie et dans l’épisode 10, elle est parvenue à une conclusion sur son avenir.

De nombreuses théories entourent déjà la finale de la saison 2 en ligne. Cela comprend une théorie sur la façon dont l’IRS (à cause de la messagerie vocale) ou plus probablement un autre gang rival a commis l’enlèvement. Certains ont spéculé que Lil Ricky n’est pas mort, certains ont suggéré que ce sont les enfants de Brentwood ou des Cuchillos.

Naturellement, il est difficile de voir comment la saison 3 se déroulera, mais il est probable que nous découvrirons très tôt qui sont les ravisseurs et, espérons-le, le gang commencera à voir les erreurs à sa manière. Mais probablement pas.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour le dire, il est probable que la série s’en tiendra à un format de 10 épisodes et la plupart des acteurs reviendront probablement.

Y aura-t-il une saison 4 de On My Block?

Il est peut-être un peu trop tôt pour prévoir si la saison 4 de On My Block est en route. Nous savons que la série continue d’être populaire et même si beaucoup ont fait allusion à la série ayant peut-être la malédiction des trois saisons, des titres dans son genre tels que 13 Reasons Why sont allés au-delà.

Avez-vous hâte de voir la sortie de la saison 3 d’On My Block? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.