On My Block Season 3 Soundtrack: Chaque chanson de la série

On My Block est de retour sur Netflix pour sa troisième saison et si vous recherchez un aperçu de chaque chanson présentée dans la saison 3, vous êtes au bon endroit. Voici la bande originale de la saison 3 d’On My Block.

La troisième saison a fait monter la mise sur les saisons précédentes et sa bande-son est également renforcée en conséquence. La saison 3 est tombée sur Netflix le 11 mars 2020.

Bien qu’il n’y ait pas d’album pour la saison 3 d’On My Block, il y a des chansons originales produites exclusivement pour la série. Ceux-ci proviennent de Rose, Father Goose et Ainsley Riches. Ces chansons originales incluent Tricky Ricky, Beat on the Street et Lunch Money.

Plongeons-nous maintenant dans la bande originale de la saison 3.

Bande-son complète pour On My Block Saison 3

Épisode 1 – Chapitre vingt et unOffence – Little SimzWah Lah – EGOChange – JOY.Lunch Money – Ainsley Riches & Father GooseHitboy – Duki & KHEAÉpisode 2 – Chapitre vingt-deuxLive a Lie – HUNTRPrende la Máquina – MC Killer avec Totoy El FrioPasear Al Tigre – Antonio Garcia IsaacRetour dans mon sac – Aaron ColeA New Day – NotationsKillin ” Em ​​- DadeJe vais continuer à t’aimer – Kool BluesGlow – Tom TrippÉpisode 3 – Chapitre vingt-troisSumma – Peach Tree RascalsFeels Good – Cass XQMotion – Oranges émotionnellesRolling into One – Jordan RakeiLine Em Up – Lowpass Lushes featuring 1STCLSSEpisode 4 – Chapter Twenty-FourTemptation – RaveenaOsshWop – Black FortuneSoul of a Woman – Johnny GillDon’t Try – Otis Kane Unnatural – Lila DrewEpisode 5 – Chapter Twenty-FiveStronger – RaveenaWorkinP It – PXTNBound – TWERL & yaoi avec Von AlexanderGet You the Moon – Kina avec SnøwB orderline – Baby RoseShine – WebbstarEpisode 6 – Chapter Twenty-SixEpisode 7 – Chapter Twenty-SevenRENIEGO – ROSALÍAWesside – WHATUPRGParanoid – Besomorph avec Drama BBank – EARTHGANGAdeline – alt-J avec Paigey Cakey et HexWishful Thinking – MOREpisode 8 – Chapter 8 – Sylo NozraFlood – VagabonFRIENDS – LAUNDRY DAY

Quelle a été votre chanson préférée dans la saison 3 d’On My Block? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et merci à What-Song d’avoir aidé avec cette liste!