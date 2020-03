On My Block Season 4: Statut de renouvellement de Netflix et à quoi s’attendre

On My Block saison 3 est maintenant disponible sur Netflix à travers le monde et après une autre fin à couper le souffle et à couper le souffle, vous vous demandez probablement quelle est la prochaine étape pour On My Block et la série reviendra-t-elle pour une quatrième saison? Voici tout ce que vous pouvez attendre de la saison 4 de On My Block.y

La troisième saison a suivi le cliffhanger qui nous a laissés sous le choc de la saison 2. Elle a de nouveau présenté une superbe bande sonore et, plus important encore, nous a fait frénésie si rapidement que nous attendons à nouveau une nouvelle saison.

Netflix a-t-il renouvelé On My Block pour la saison 4?

Statut de renouvellement officiel: Pas encore renouvelé (Dernière mise à jour: 21/03/2020)

L’émission n’a pas encore été officiellement renouvelée mais il n’y a rien à craindre pour l’instant. Netflix attend généralement que les émissions soient diffusées avant de donner le feu vert à une autre saison.

La meilleure nouvelle concernant l’avenir de On My Block est le fait que Netflix a récemment signé Lauren Lungerich (qui est le showrunner de la série) pour un accord de sortie pluriannuel. Elle élargit l’énorme liste croissante de créateurs et de talents travaillant exclusivement avec Netflix.

Lorsque l’accord a été annoncé, Brian Wright de Netflix a déclaré ce qui suit: “Nous sommes ravis de continuer à travailler avec elle sur On My Block et nous nous réjouissons d’autres projets futurs.” Cela suggère certainement, au moins pour nous, qu’On My Block a un bel avenir devant lui.

Le récit de l’écrivain OMB, naturellement, espère également une quatrième saison.

Ajoutez à cela que la série a toujours conservé la première place depuis sa sortie dans le top 10 de Netflix, tous les signes indiquent un renouvellement.

Communiqués les plus populaires sur Netflix US (17 mars)

1. Sur mon bloc

2. Spenser Confidential

3. L’amour est aveugle

4. Lost Girls

5. Boss Baby: retour aux affaires

6. 100 humains

7. Éclosion

8. Procès de Gabriel Fernandez

9. Elite

10. Le film Angry Birds 2

Quand la saison 4 d’On My Block sera-t-elle sur Netflix?

Étant donné que l’épidémie de coronavirus perturbe presque tout ce qui concerne la production, il est extrêmement difficile de prédire l’avenir pour le moment.

En supposant qu’il n’y ait pas de négociations de contrat supplémentaires qui ralentissent les choses pour cette saison, nous pourrions nous attendre à ce que la production soit opérationnelle d’ici la fin de 2020. Cela signifierait que nous verrions probablement les étoiles revenir à un moment donné en 2021, mais pour le moment, c’est tout dans l’air.

Bien sûr, la valeur sûre, étant donné que les trois saisons précédentes ont été publiées en mars, est que la saison 4 d’On My Block sera sur Netflix en mars 2021.

À quoi s’attendre de la saison 4 de On My Block

Récapitulons rapidement la fin de la saison 3 avant de regarder (et de prédire) l’avenir de On My Block.

La finale nous a encore une fois fait trébucher avec un saut dans le temps de deux ans vers la fin de l’épisode et a vu tous nos personnages préférés grandir vivre leur vie plus âgée.

Ce que nous attendons, c’est que la série comble le fossé entre la saison 3 et le saut dans le temps de fin.

DigitalSpy a également rassemblé une grande liste d’autres questions auxquelles il faut répondre dans la saison 4.

Plus précisément, nous espérons savoir ce qui arrivera à Monse et César d’ici le saut dans le temps.

Peut-être plus important encore, nous devrions en savoir plus sur Spooky, a-t-il complètement quitté la vie de gang? Le saut dans le temps suggère certainement qu’il l’a fait.

Cesar a atteint le sommet du gang, mais la façon dont il a atteint cette position est un point facile à remplir.

Bien sûr, avec un saut dans le temps, nous voulons désespérément savoir qui reste en contact. Le gang aura-t-il des retrouvailles ou le groupe s’est-il éclaté?

Brett Gray a récemment partagé certaines de ses réflexions sur la série et ce que nous pouvons attendre de la saison 4 dans un live Instagram.

Pendant que nous attendons le renouvellement et la sortie ultérieure de la saison 4 d’On My Block, nous vous conseillons fortement de suivre le compte des auteurs d’On My Block qui sera probablement le premier à connaître l’avenir de la série.