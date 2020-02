“On pourrait faire un redémarrage de ‘Modern Family’ dans trente ans”

La lumière de la «famille moderne» s’éteint, mais avant sa fin définitive nous avons pu connaître les impressions de Julie Bowen et Sofía Vergara sur cette finale douce-amère. Après onze saisons au cours desquelles nous avons vu Pritchett et Dunphy grandir, Claire et Gloria ont toutes deux joué un rôle important dans l’impact mondial de la série, qui reste la plus longue comédie de l’histoire d’ABC. Et Comme l’inévitable dernier tronçon est déjà en cours, ses protagonistes nous disent comment ils dirigent le processus de deuil.

Julie Bowen et Sofia Vergara dans la dernière saison de ‘Modern Family’

Comment se déroule le processus de dire au revoir à «Modern Family»?

Julie Bowen: Je pleure chaque fois que je pense à la fin de la série. Nous travaillons sur la série depuis plus d’une décennie et avons vécu bien des choses ensemble. Il y a eu tout: naissances, décès, mariages … Ne laissez pas quelque chose comme ça sans y laisser une bonne partie de vous et sans emporter avec vous quelque chose de cette famille. Je les appelle ma famille menteuse, mais ce sont mes autres familles. Il sera difficile de surmonter cette saison sans pleurer constamment.

Sofia Vergara: Je vais pleurer tout au long de la saison parce que Gloria a été le rôle de ma vie. Je ne pense pas que je vais à nouveau trouver un travail aussi spécial, dans tous les sens.

Qu’est-ce qui vous manquera le plus à la fin de la série?

SV: Les gens avec qui je travaille me manqueront vraiment: les acteurs, les scénaristes, les producteurs, l’équipe … Tout le monde. Il sera difficile de revivre cela, donc je serai très triste quand j’aurai fini. Le personnage est très spécial pour moi et nous sommes devenus une famille sur le plateau. Ce sera très émouvant de dire au revoir, c’est clair.

JB: Beaucoup de choses se sont produites au cours de la dernière décennie, mais elles se produisent si lentement que vous ne vous rendez compte que lorsque vous vous arrêtez pour penser à des moments comme celui-ci. Cela a été incroyable et je ne peux pas croire à quel point tout le monde me manquera.

Combien de larmes as-tu déjà versé?

JB: J’ai pleuré le premier jour de tournage de la saison dernière. Nous avons enregistré quelques interviews dans lesquelles nous avons regardé le début de la série, et je n’ai pas cessé de pleurer. Puis, pendant les vacances de Noël, je suis allé voir “The Nutcracker” et j’ai recommencé à beugler. J’ai réalisé que je pleurais à cause de Ty Burrell, parce que l’une des filles de la pièce ressemblait à l’une de ses filles et j’ai pensé: “Oh, non … je ne vais pas voir ses enfants grandir.” L’émotion m’a frappé dans des moments très étranges, comme à cet instant de “Casse-Noisette” et a également décoré mon sapin de Noël.

Ty Burrell et Julie Bowen dans ‘Modern Family’

Pourquoi as-tu pleuré avec l’arbre de Noël?

JB: Chaque année, Nolan [Gould] Cela nous donne un ornement pour nos arbres de Noël, j’ai donc onze ornements de lui sur mon arbre. En fait, si vous ne saviez pas que Nolan m’avait donné ces ornements, vous ne sauriez pas pourquoi mon arbre a l’air si fou. Mais bon, je pleure quand j’y pense. Je suis comme, “Allez, cet ornement vient de Nolan. Et celui-là. Et celui-là.” J’étais triste de penser qu’il n’y en aura pas d’autre l’année prochaine.

«Modern Family» se rendra à Paris la saison dernière, comment s’est passée cette expérience?

SV: Quand ils m’ont dit que «Modern Family» irait à Paris, j’étais très excité, car chaque fois que nous voyagions en groupe, nous passions un bon moment. Rendez-vous encore plus que lorsque nous sommes à Los Angeles, ce qui est merveilleux. Quand nous sommes à Los Angeles, tout le monde rentre à la maison après avoir fini de travailler, mais quand nous sortons, nous sommes tous ensemble à l’hôtel.

JB: Nous sommes piégés

SV: Nous pouvons passer plus de temps ensemble. J’étais déjà allé à Paris plusieurs fois auparavant et c’est l’un des endroits les plus beaux et les plus romantiques du monde. C’est l’une de mes villes préférées. De plus, j’ai pu beaucoup faire du shopping, donc c’était parfait.

Voulez-vous retirer quelque chose du plateau lorsque vous dites enfin au revoir à «Modern Family»?

JB: Beaucoup de gens m’ont posé cette question. J’ai regardé deux ou trois choses, mais c’est absurde. Des choses très, très stupides. Il avait l’habitude de mettre les choses dans une boîte pour Ty et a dit: “N’ouvrez pas la boîte. Quand nous arriverons à la fin, nous allons l’examiner ensemble.” Mais quelqu’un a vidé la boîte parce qu’il pensait que c’était une poubelle. Je vais finir par prendre quelque chose de stupide, comme de faux fruits de la table de la cuisine. Je ne sais pas combien de fois j’ai essayé de vraiment manger ce fruit. Ty et moi mangeons constamment les accessoires. Et la nourriture expirée. Je vais donc prendre quelque chose d’absurde, mais cela a un sens pour moi.

Pourquoi pensez-vous que la chimie entre vous et Ty Burrell a si bien fonctionné?

JB: Je pense que nous partageons le même désir de contrôler nos peurs pour faire le travail le mieux possible. C’est toujours le genre de personne qui dit: “On recommence?” Lorsque nous revoyons nos phrases ensemble le matin, nous les répétons encore et encore. Il y a des gens qui ne font pas ça, et rien ne se passe. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre beaucoup de photos, ce qui est bien aussi, mais Ty et moi nous comprenons. Nous sommes comme, “Faisons-le le plus rapidement possible, afin que nous puissions prendre d’autres photos et essayer de nouvelles choses.” Nous sommes d’accord là-dessus. C’est pourquoi nous travaillons si bien ensemble.

Sofia Vergara dans la dernière saison de «Modern Family»

Dans quelle mesure votre vie de «famille moderne» a-t-elle changé?

SV: Pour moi, c’était un cadeau de finir dans une série comme ça, parce que je n’aurais jamais pensé trouver un travail avec mon discours. Je ne pensais pas qu’il allait trouver quelque chose de si réussi, qu’il serait vu dans le monde entier avec un casting aussi incroyable. C’était aussi un cadeau pour recevoir toutes les opportunités que j’ai eues en travaillant sur la série, pour développer ma marque et faire toutes les affaires que je voulais. Je suis vraiment désolé que cela se termine, mais, bien sûr, je veux ce qui suit, comme tout le monde. C’est notre travail d’acteurs, continuez d’agir. Mais je serai vraiment désolé.

Quant à toi Julie, as-tu des projets à l’horizon?

JB: J’adore travailler. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais je ne m’arrêterai pas. Heureusement, travailler dans une série comme «Modern Family» pendant une décennie vous ouvre de nombreuses portes. Je ne suis pas dans la rue et je n’ai pas peur de ne pas arriver à la fin du mois, mais je deviens fou quand je pense à ne pas travailler. Cela ne fonctionne pas avec moi, mais je ne sais pas quelle sera la prochaine étape.

Pensez-vous que vous pouvez reproduire la chimie et l’humour de «Modern Family» dans une autre série?

SV: Je ne pense pas que je vais à nouveau rencontrer un groupe comme ça ou participer à une série avec ce succès. Dans ma vie. La barre a été placée trop haut. Rien ne sera aussi bon ni meilleur que «Modern Family». Mais je veux découvrir ce qui va se passer ensuite et je suis heureux d’avoir saisi toutes les opportunités durant les onze années que j’ai enregistrées ‘Modern Family’: chaque cérémonie de remise des prix, chaque réunion … Tout. Je savais que ça finirait un jour, mais j’ai travaillé vingt ans avant l’arrivée de «Modern Family». Je n’ai peut-être pas plus d’emplois, mais maintenant j’ai de l’argent. Je peux m’asseoir à la maison.

Voyez-vous votre avenir plus lié à la télévision, au cinéma ou à quelque chose de totalement différent?

SV: J’espère faire plus de télévision. Ce sera très amusant, car ce sera une nouvelle étape de ma vie. Maintenant que je suis beaucoup plus âgé, les rôles que je joue seront différents.

Seriez-vous intéressé à participer à un spin-off «Modern Family»?

JB: Le spin-off serait-il aussi bon que «Modern Family»? Aurions-nous les mêmes écrivains et le même casting? Vais-je travailler à Los Angeles pour voir mes enfants? Si toutes ces choses s’alignent, alors oui. Bien sûr. Comptez sur moi

SV: On pourrait peut-être faire un redémarrage dans trente ans.

Le casting restera-t-il en contact à la fin de la série? Avez-vous une conversation de groupe où vous êtes tous?

JB: Nous avons plusieurs groupes. Il y a bientôt des mariages et (nous l’espérons) des bébés. Eh bien, je sais qu’il y aura des mariages, mais je suis sûr que les bébés arriveront aussi à l’avenir. Beaucoup d’entre nous continueront d’avoir l’air en sécurité car nous vivons à proximité. Ty déménage en Utah, ce qui me tue. C’est un coup dur, mais nous resterons en contact.

