“On s’embrassait et on finissait dans la chatte”

Jorge Javier Vázquez se caractérise par sa facilité à parler de toutes sortes de sujets avec les invités les plus variés, ce qui conduit souvent aux conversations les plus surréalistes. Au cours de la table de débat de «Survivors 2020» dans «Saturday deluxe», il y a eu une de ces discussions, qui cette fois a mis en vedette Maite Galdeano.

Jorge Javier Vázquez et Maite Galdeano ont une conversation à l’envers dans ‘Saturday Deluxe’

La présentatrice a demandé à la mère de Sofía Suescun de dire à Christofer ce que ses amants africains disaient lors de leurs relations sexuelles orales, ce à quoi Maite a répondu sans poil sur la langue: “Comme ta chatte est belle, chérie!”. En comptant ces intimités, l’ex-concurrent de «GH 16» a fait des gestes très explicites avec les mains qui ont fait éclater de rire Jorge Javier et ont même dû se lever de la chaise.

Entre les rires du public, Maite a également avoué qu’elle avait commencé à se laver l’anus parce qu’un de ses partenaires sexuels avait introduit un doigt et s’était exclamé: “Merde!”. La mère de Cristian Suescun a expliqué que ce moment lui avait fait très honte et qu’elle était obsédée par son hygiène intime. “Oh, je t’en prie!” S’exclama le présentateur sur le point de pleurer de rire.

“On sucerait tout”

Le présentateur a demandé à Maite ce qui se passerait s’il était hétérosexuel. “Nous allions nous coucher et sortir”, a déclaré Galdeano, ajoutant: “Nous sucerions tout.” Entre les rires de Vázquez, Maite a dit: “Changez-vous, si vous êtes à l’heure”. Le présentateur a continué à demander exactement ce qu’ils feraient et la mère de Sofía Suescun a exprimé très clairement quels seraient ses souhaits: “On commençait par la bouche, on m’embrassait et on finissait … dans la chatte”.

.