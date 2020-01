“One Day At A Time”, coupe de chanson à thème – Pas d’intro pour la saison 4 sur Pop TV

HISTOIRES CONNEXES

Voici quelques nouvelles qui ne manqueront pas de frapper les fans de One Day at a Time: Bien que la comédie annulée trop tôt de Netflix reçoive une seconde vie sur Pop TV, elle devra le faire sans sa chanson thème bien-aimée.

S’exprimant lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association à Pasadena, en Californie, lundi, la co-présentatrice de la série Gloria Calderón Kellett a révélé aux journalistes que la chanson de 50 secondes – une version repensée de «This Is It», interprétée par Gloria Estefan – ne sera pas joué avant de nouveaux épisodes. La transition de l’émission vers le câble s’accompagne de nouvelles contraintes de temps, qui ont été le catalyseur de cette décision difficile. (Au cas où vous vous poseriez la question, a assuré Kellett aux journalistes, “Gloria Estefan ira bien.”

Après avoir été diffusé pendant trois saisons sur Netlix, One Day at a Time a été annulé en mars 2019, uniquement pour Pop TV pour relancer la série en juillet. La quatrième saison de 13 épisodes sera présentée le mardi 24 mars à 9 h 30/8 h 30, après un nouvel épisode de Schitt’s Creek. Ensuite, à partir du 14 avril, ODAAT passera à 21 heures, après que Schitt’s Creek aura terminé de diffuser sa sixième et dernière saison.

