“One Day at a Time” Date de première de la saison 4 sur Pop TV – mars 2020

Un jour à la fois fera le saut au câble de base ce printemps.

Pop TV a annoncé lundi que la victime de Netflix, acclamée par la critique, lancerait la saison 4 le mardi 24 mars à 9 h 30/8 h 30, après un tout nouvel épisode de Schitt’s Creek.

Ensuite, à partir du 14 avril, ODAAT passera à 21 heures, après que Schitt’s Creek aura terminé de diffuser sa sixième et dernière saison. L’annonce a été faite lundi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association.

En plus d’une date de première, Pop TV a publié la ligne de connexion suivante de la saison 4:

«Cette saison, Penelope explorera une relation surprenante, sa mère Lydia connaît une crise religieuse (ainsi que les détails de son voyage surprise à Cuba avec le Dr Berkowitz), et Schneider trouve sa relation avec Avery de plus en plus profonde. Pendant ce temps, Elena commence à se préparer pour l’université et Alex commence à ce jour. »

Pop TV a repris ODAAT en juin dernier, environ quatre mois après que Netflix a annulé l’émission. C’était la première fois qu’un réseau câblé sauvait une série de streaming annulée.

“La réponse enthousiaste des fans depuis l’annonce de notre nouvelle saison de One Day at a Time a été passionnante”, a déclaré Brad Schwartz, président de Pop TV, dans un communiqué. «La série est plus importante que jamais avec sa capacité inégalée à s’attaquer aux problèmes sociaux d’actualité à travers l’objectif d’une famille aimable et proche. L’équipe exceptionnellement talentueuse derrière et devant la caméra nous rend fiers d’avoir un jour à la fois à la maison chez Pop TV. »

Quels sont vos espoirs pour la quatrième saison de One Day at a Time?