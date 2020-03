One Day at Time Netflix Joke dans la saison 4 Premiere – Episode 1, Pop TV

One Day at a Time lance sa saison inaugurale sur Pop TV en faisant un coup sur Netflix, qui a diffusé les trois premières saisons de la sitcom avant de l’annuler.

TVLine a projeté la première de la saison 4 (diffusée le mardi 24 mars à 9 h 30/8 h 30), et sans réorienter le dialogue exact, nous pouvons confirmer que la conversation qui ouvre l’épisode – un échange entre Penelope et Alex sur ce que à regarder lors d’une soirée cinéma en famille – se termine par une fouille chez Netflix.

La blague, bien sûr, est une réponse effrontée à la décision de Netflix en mars dernier d’annuler le redémarrage de Latinx après trois saisons, avant que Pop TV ne se lance et le renouvelle pour une saison 4 de 13 épisodes.

Le premier épisode de retour, intitulé «Checking Boxes», commence par la visite de l’étoile invitée spéciale Ray Romano, qui incarne le recenseur Brian. Son arrivée incite la famille Alvarez à «réfléchir à leurs relations et à ce que l’avenir peut ou non leur réserver». (Cela donne également à ODAAT un moyen intelligent d’informer les nouveaux téléspectateurs sur l’identité de chaque personnage les uns par rapport aux autres, pour ceux qui ne sont pas revenus en arrière et ont regardé les trois premières saisons sur Netflix.)

Dans l’épisode suivant, intitulé «Penny Pinching», «Penelope se rend compte qu’elle doit changer sa relation avec l’argent et faire l’impensable: acheter quelque chose de nouveau», selon la description officielle. Pendant ce temps, “Elena a du mal à se rendre à un important match de sport électronique.”

En ce qui concerne le reste de la saison 4, Pop TV a publié le synopsis d’aperçu suivant:

Cette saison, Penelope explorera une relation surprenante, sa mère Lydia connaît une crise religieuse (ainsi que des détails sur son voyage surprise à Cuba avec le Dr Berkowitz), et Schneider trouve sa relation avec Avery de plus en plus profonde. Pendant ce temps, Elena commence à se préparer pour l’université et Alex commence à ce jour.

Les nouveaux épisodes de One Day at a Time se dérouleront en un peu plus de 21 minutes, pour permettre les pauses commerciales rendues nécessaires par son passage au câble de base. (Cela représente environ 7 à 10 minutes de sa durée moyenne d’épisode sur Netflix.) La série a également supprimé sa séquence de titres étendue – bien qu’une version tronquée de la vision infectieuse de Gloria Estefan sur “This Is It” joue sur une nouvelle ouverture carte de titre.

Parcourez la galerie ci-jointe pour avoir un aperçu des deux premiers épisodes d’ODAAT, puis appuyez sur les commentaires avec vos espoirs pour la saison 4.