Ongles courts! Découvrez ces idées de manucure simples et montrez des mains «cool»

Lassé de ne voir que des dessins pour de longs ongles? Vas-y doucement! Ici, nous avons de merveilleuses idées de manucure qui rendront vos ongles courts beaucoup plus frais.

14 mars 2020

Prenez un crayon et mettez-vous au travail!

Designs pour ongles courts

Ligne médiane

Si vous avez des ongles courts et que vous souhaitez les voir un peu plus longtemps, nous vous recommandons d’appliquer des lignes verticales à vos ongles. Qu’est-ce que tu attends! Prenez un risque avec eux et peignez-les avec une touche de paillettes!

Figures géométriques

Les triangles inversés sont d’autres beaux designs qui créent un effet allongeant sur vos ongles. Pour ce faire, appliquez un double jeu de couleurs, mat ou métallique.

Lignes diagonales

Sans aucun doute, c’est l’un des types qui fera des merveilles pour vos ongles, dans ce cas, utilisez des couleurs sombres sur des émaux clairs ou des tons pastel.