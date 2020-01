Ongles mous? Cet émail est la solution pour les durcir!

Après vous être fait une belle glaçure, vous devez en subir les conséquences: des ongles doux et cassants et divisés en couches. Voici la solution!

23 janvier 2020

Après une séance d’émaillage permanente, vous êtes magnifique clous avec une couleur et / ou divine tamponnée pendant 10 ou 12 jours.

Mais alors, commencez à sortir et vos ongles sont moches, non?: Cassants, divisés en couches et doux.

Ne t’inquiète pas! Vous devez commencer à utiliser un durcisseur, qui réaffirme les ongles et rend les trois couches qui les forment compactes, les empêchant de s’ouvrir.

Ainsi, vous pouvez les peindre autant de fois que vous le souhaitez et retirer l’émail sans problème (et sans abîmer les ongles!).

Maintenant, mettez de l’émail, dessinez-les, allez vous promener et regardez divin et avec des ongles sains. Tu peux, femme!