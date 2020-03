Ont-ils débordé les jours «La vie simple»?

Le début des années 00 était une époque très différente. Pour Miley Cyrus, c’est à ce moment qu’elle est devenue célèbre pour sa série Disney Channel Hannah Montana. Aujourd’hui, la musicienne se concentre davantage sur son talk-show Instagram Live, Bright Minded: Live with Miley. Maintenant, elle a fait le rappel ultime de l’époque en invitant les stars de The Simple Life Paris Hilton et Nicole Richie dans son émission. Voici ce qui s’est passé.

Nicole Richie et Paris Hilton ont joué ensemble dans «The Simple Life»

Nicole Richie (G) et Paris Hilton arrivent pour la fête de bienvenue «Simple Life 2» le 14 avril 2004 | Frazer Harrison / .

La série de téléréalité a commencé en 2003. Mettant en vedette Hilton et Richie, elle a suivi les deux riches mondains alors qu’ils essayaient d’être «comme tout le monde». La saison 1 les a vus vivre dans l’Arkansas rural, travaillant dans une ferme laitière. La deuxième saison a été un road trip à travers les États-Unis, où ils se sont livrés à un certain nombre d’activités différentes.

La saison 3 de The Simple Life était sous-titrée Stagiaires, leur présentant des informations sur diverses entreprises. Le spectacle a ensuite été annulé par Fox et repris par E! La saison 4, «Til Death Do Us Part», était une sorte de situation d’échange de femme, tandis que la saison 5 s’appelait The Simple Life Goes to Camp. Il a été révélé plus tard qu’une grande partie de la dernière saison avait été organisée.

Ils ont eu une chute très publique, mais sont à nouveau amis

La vie simple a été annulée, au moins en partie, par Fox en raison de la querelle très médiatisée entre Richie et Hilton. Le concept de la quatrième saison leur a permis de travailler séparément, mais ils se sont rattrapés à temps pour la cinquième saison.

Aujourd’hui, les deux mènent des vies séparées, mais semblent être en bons termes. Ils se sont réunis en 2018, Hilton publiant des photos d’eux se réunissant lors d’un événement. «Je t’aime Nicole Richie», a-t-elle écrit, ajoutant: «Personne ne pourrait me faire rire comme vous.»

Nicole Richie sur «Bright Minded»

Le 27 mars 2020, Cyrus avait à la fois Richie et Hilton dans son émission. Le seul problème? Tout est effectué sur Instagram Live, ce qui signifie que les deux ne peuvent pas être activés en même temps. Il n’y a donc pas eu de réunion de The Simple Life ici.

Richie a principalement parlé du soutien aux entreprises appartenant à des femmes, ainsi que de son amour des cristaux et de la façon dont elle gère le fait d’avoir ses deux préadolescentes à la maison toute la journée. Alors qu’elle disait au revoir, elle a crié à Vijat Mohindra, un photographe de fête, qui est venu dans l’émission après Hilton, mais ni elle ni Cyrus n’ont mentionné son vieil ami.

Paris Hilton promeut la positivité

Hilton est arrivé juste après Richie. Cyrus a noté qu’ils se «connaissaient depuis toujours». Elle a parlé de la positivité et d’être “une légende emblématique”, en disant: “J’adore vivre ma vie et passer un bon moment et cela me rend tellement heureuse d’apporter de la lumière et du bonheur au monde et nous en avons besoin de plus.”

Hilton a parlé de ses endroits préférés pour voyager et vivre, être DJ, et de son amour pour le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Elle a également commenté le traitement des intimidateurs en ligne. Et, naturellement, elle a tenu un de ses chiens pendant qu’elle parlait.

Où pouvez-vous regarder «The Simple Life»?

Nous n’avons donc pas reçu de nouvelle saleté de l’ère The Simple Life. Mais si vous vous sentez nostalgique de cette époque, vous avez de la chance! Les saisons 1 à 4 sont disponibles en streaming gratuit sur Tubi dès maintenant.