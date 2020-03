Onward and Downward as Weekend Box Office Slows to a Crawl

En avant et à la baisse alors que le box-office du week-end ralentit

Dans sa deuxième image, le film animé de Pixar En avant a mené les résultats cumulatifs les plus faibles du box-office depuis 1995 en raison des craintes du virus COVID-19, avec de nombreuses salles de cinéma fermant ou à capacité réduite. Avec toutes les nouvelles versions larges reportées au plus tard le 10 avril, et de nombreuses villes d’Amérique du Nord obtiennent désormais des théâtres, des restaurants, des bars et d’autres grands lieux de rassemblement dans le but de mettre le public en quarantaine contre le virus, cela pourrait bien représenter le dernier soupir du cinéma dans un avenir prévisible. Heureusement, nous pouvons tous nous retirer dans le confort sûr du streaming, de la VOD et du Blu-ray pour le moment jusqu’à ce que les studios puissent recalibrer pour ce qui va arriver.

En avant lui-même a chuté de 73% par rapport au week-end dernier pour conserver la place de n ° 1 avec 10,5 millions de dollars pour un volume intérieur de 61 millions de dollars et 101,7 millions de dollars dans le monde. Compte tenu du climat mondial actuel, il semble peu probable que le film parvienne à 200 millions de dollars, et finira probablement sa course en tant que film Pixar le moins rentable de tous les temps, prenant le titre de 2015. Le bon dinosaure.

CONNEXES: Vidéo CS: le réalisateur Dan Scanlon et les producteurs parlent de Disney et Pixar Onward

Juste après le numéro 2, la sortie de Lionsgate basée sur la foi Je crois toujours, qui a rapporté 9,5 millions de dollars. La romance chrétienne met en vedette KJ Apa et Britt Robertson.

L’ouverture au n ° 3 a été celle de Sony Injecté de sang, la vedette de Vin Diesel qui espérait lancer une série de films basés sur l’univers de Valiant Comics. Ses mauvaises critiques et ses 9,3 millions de dollars de week-end ne plaident pas en faveur de la construction d’une franchise pour The Deez. Sur le plan international, il a rapporté 15,1 millions de dollars pour un total mondial de 25,6 millions de dollars.

Universal’s L’homme invisible continue d’être un coup d’horreur avec 6 millions de dollars au n ° 4 pour 64,4 millions de dollars nationaux et un total mondial de 122,7 millions de dollars. Pour un film qui ne coûte que 7 millions de dollars et qui manque sans aucun doute un nombre encore plus important ici et à l’étranger en raison du climat actuel, c’est toujours une course TRÈS impressionnante jusqu’à présent.

CONNEXES: Vidéo CS: The Cast Cast & Creators on the Horror Thriller

Malheureusement, Universal n’a eu que de la malchance avec son autre titre d’horreur Blumhouse La chasse, qui a été retardé par rapport à septembre et s’est maintenant ouvert à un maigre 5,7 millions de dollars. C’est probablement une fin malheureuse à un film qui, espérons-le, trouvera un public plus réceptif à sa satire audacieuse et à ses gags grossiers sur la vidéo domestique.