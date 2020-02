Onward featurette met en évidence le processus de fabrication d’un film Pixar

Walt Disney Pictures et Pixar ont sorti une nouvelle featurette pour le nouveau film d’animation fantastique du réalisateur Dan Scanlon En avant, avec des interviews du casting principal et de Scanlon qui parlent de la capacité de Pixar à créer des films intemporels qui sont émouvants et inspirants. Avec également un aperçu des coulisses des sessions d’enregistrement de Tom Holland et Chris Pratt, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans un monde fantastique de banlieue, Disney • Pixar En avant présente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie.

La distribution mettra en vedette les voix des stars du MCU Chris Pratt (Avengers: Infinity War) et Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi), décrivant les rôles des frères elfes Barley Lighfoot et Ian Lightfoot, respectivement. Le film mettra également en vedette Julia Louis-Dreyfus (Veep) en tant que Laurel Lightfoot et Octavia Spencer (La forme de l’eau) comme le Manticore.

La fonctionnalité sera réalisée par Dan Scanlon (Université de monstres) et produit par Kori Rae. Scanlon a dit que En avant a été inspiré par sa propre relation avec son frère.

En avant arrivera en salles le 6 mars 2020.

