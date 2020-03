‘Onward’ sera présenté en première sur Disney + après deux semaines en salles

Nous sommes sans aucun doute confrontés à l’une des situations les plus complexes que nous ayons eu à vivre, car le coronavirus n’affecte pas seulement la santé de milliers de personnes dans le monde, mais c’est aussi donner dur et tendre vers d’autres aspects comme le divertissement, être un cinéma spécifique. Presque chaque jour, de nouvelles productions sont ajoutées qui retardent le tournage ou la première de celles-ci en raison de la contingence qu’il y a à éviter la contagion, mais maintenant c’est à Disney et à son nouveau film, Onward.

Étant donné que la situation ne s’améliorera pas dans au moins quelques mois, la maison Mickey Mouse a décidé d’agir, comme d’autres studios le font avec d’autres premières telles qu’Emma, ​​Bloodshot ou Birds of Prey. De quelle manière? Eh bien la première du film avec Chris Pratt et Tom Holland sur leur plateforme de streaming, Disney + avec seulement deux semaines de projection dans les cinémas du monde entier, et étant le film de studio le plus rapide pour atteindre les téléspectateurs.

Sur cette situation et selon Polygon, Le metteur en scène et producteur Dan Scanlon et Kori Rae Ils ont partagé une déclaration dans laquelle ils ont dit qu’ils espéraient que tous ceux qui l’auraient vu au cinéma et qui n’auraient pas eu le temps pourraient apprécier cette histoire: «Bien que nous espérons que le public pourra bientôt revoir nos films sur grand écran, Dans les circonstances actuelles, nous sommes heureux de publier à l’avance ce film amusant et aventureux sur des plateformes numériques afin que le public puisse en profiter dans le confort de leur foyer. »

Jusqu’à présent et selon Deadline, Le film a réussi à lever 62 millions de dollars aux États-Unis, 103 millions de plus dans le monde après la fermeture des cinémas dans l’union américaine et une grande partie de la planète. Ceci pour une entreprise aussi forte que Disney, qui met tout dans ses productions est quelque chose de très faible, car ça lui a coûté entre 175 et 200 millions de dollars pour faire ce film. Maintenant, il est prévu qu’avec le lancement de cette histoire sur la plate-forme de streaming, ils pourront récupérer un peu de l’investissement.

Onward sera présenté sur Disney + le 3 avril. Si vous voulez connaître tous les secrets du dernier film Pixar, Découvrez l’interview que nous avons eue avec le réalisateur ainsi qu’avec le directeur de l’art et des voix pour le film ci-dessous: