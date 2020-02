Onyx fait appel à Bobby Brown pour “Boy Still Got It”

Onyx et Bobby Brown sont deux artistes que vous n’auriez probablement jamais pensé entendre entendre collaborer, mais c’est 2020, donc tout peut arriver. Les icônes du rap graveleux de New York préparent la sortie de leur prochain projet Lost Treasures, et pour lancer leur déploiement, ils ont partagé leur single assisté par Brown “Boy Still Got It”.

On dit que Lost Treasures est une collection de morceaux du coffre-fort qui n’a jamais fait son chemin entre les mains des fans. Selon HipHopDX, l’offre de 12 pistes héberge un certain nombre de fonctionnalités, notamment Layzie Bone, KRS-One, Talib Kweli, Samuel L.Jackson, Mad Lion, Begetz, Budda, Big Pay Bac et Brother Jay.

L’album devrait sortir vendredi prochain (7 février), alors gardez l’œil et l’oreille à l’esprit. En attendant, donnez une tournure à “Boy Still Got It” et dites-nous ce que vous pensez de ce disque commun avec Onyx et la légende du R&B Bobby Brown.

Paroles Quotable

Déposez votre argent, vous ne voulez pas y aller

Ici pour toujours, nous n’allons nulle part

Faites-le encore et encore, sans crainte

Maintenant, laissez-moi ici vous dites «Oh ouais»

.