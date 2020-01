Onze pays censurent «Little America» pour avoir montré l’histoire d’un réfugié homosexuel

“ Little America ” est une série créée par Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon pour Apple TV + qui montre des histoires sur divers citoyens américains avec différentes cultures, origines et religions, basées sur des histoires réelles qui ont été publiées dans Epic Magazine. Le huitième et dernier chapitre de la première saison, “The Son”, stars Rafiq (Haaz Sleiman), qui arrive aux États-Unis de Syrie, où il doit s’échapper en raison de son orientation sexuelle.

Le couple protagoniste du dernier épisode de «Little America»

Le thème LGTB + continue d’être censuré dans de nombreux pays où l’homosexualité n’est pas vue de bon œil et dans laquelle elle est même interdite par la loi. C’est la raison pour laquelle onze pays, dont la Russie et 10 pays arabes, ont censuré cet épisode de «Little America». Amrou Al-Khadi, l’un des scénaristes, a déploré la nouvelle dans un message partagé sur son compte Twitter: “Nous en sommes désolés, veuillez garder à l’esprit que nous travaillons dur pour trouver un moyen de vous joindre.”

Ce message va dans le sens de l’optimisme sur lequel ‘Little America’ a été critiqué, qui avec les huit histoires qui composent sa première saison a tenté de faire la lumière sur la réalité d’être un immigrant ou un citoyen de première génération Dans la grande puissance américaine. Après être entré dans les histoires de Rafiq, Marisol ou Kabir, nous reviendrons bientôt dans cet univers, puisque la fiction a été renouvelée par Apple avant même la première de la première saison.

Trump a mis le tournage en danger

Mais les restrictions sont venues plus tôt, car le tournage a été mis en danger en raison de la politique frontalière que Donald Trump a mise en œuvre aux États-Unis, ce qui a forcé l’équipe à déplacer le tournage hors de ce pays. L’épisode a finalement été enregistré au Canada. “Telle est la dure réalité de l’exécution d’un travail queer et arabe.“, Ajoute Al-Kadhi dans son tweet.

