Oop Snoop Dogg nie vouloir blesser Gayle King

Snoop Dogg

Le rappeur dit qu’il n’a pas à faire une femme de 70 ans par an, qui a été élevée “bien mieux que ça”.

Snoop Dogg a insisté sur le fait qu’il est «une personne non violente», après avoir lancé une attaque cinglante contre la présentatrice Gayle King après une interview qu’il a menée avec Lisa Leslie, amie de Kobe Bryant et qui, il y a des années, l’a accusé de l’avoir violée .

La légende de la NBA (National Basketball Association) est décédée dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans le mois dernier, avec sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes.

L’accusation de Lisa Leslie a été rejetée en tant que plainte pénale, mais elle a été résolue en tant qu’affaire civile en 2005, un épisode qui a émergé dans le chat avec la joueuse de la WNBA, Lisa, qui était très amicale avec Kobe.

Alors que le segment faisait partie d’une interview plus large, le réseau CBS a téléchargé le clip spécifique de la plainte de Leslie, qui a été reçu négativement par les fans qui ont attaqué Gayle, 65 ans, pour avoir soulevé la question dès la mort. de l’ancienne star des Los Angeles Lakers.

À ce moment-là, le rappeur Snoop a également fait face au moment controversé, qualifiant l’intervieweur de “lâche chienne” et l’avertissant: “Respectez la famille et reculez, salope avant que nous puissions vous chercher.”

Cependant, l’homme de 48 ans s’est rendu sur Instagram samedi pour insister sur le fait qu’il ne voulait “aucun mal” au présentateur, expliquant: “Quand j’ai dit ce que j’ai dit, j’ai parlé pour des gens qui pensaient que Gayle était très irrespectueux envers Kobe Bryant. et sa famille”.

«Maintenant que cela est dit, que dois-je vouloir blesser une femme de 70 ans? J’ai été bien mieux élevé que ça », a-t-il poursuivi. “Je ne veux pas être blessée et je ne l’ai pas menacée, je n’ai fait que dire:” Ecoute, arrête ce que tu fais et on te regarde. Ayez un peu plus de respect pour Vanessa, ses bébés et l’héritage de Kobe Bryant. »

Les patrons de CBS se sont depuis excusés pour le clip promotionnel, et King a défendu sa ligne de questions, déclarant qu’il “avait honte et était très en colère” pour le clip qui avait été partagé en ligne à partir de l’interview.

