“Open TV est plus vivante que jamais”

L’un des visages les plus consolidés de l’équipe de présentateurs de Mediaset España est sans aucun doute Carlos Sobera. Le présentateur est devenu un pilote régulier de ses formats et c’est que «Survivors 2020: Nobody’s Land» est en charge tous les mardis sur Telecinco et Cuatro, présente également «First dates» tous les jours À Cuatro, il a repris la version de l’émission de rencontres sur un bateau de croisière et est également le présentateur de “ See You Again ” aux heures de grande écoute de Telecinco. Il est clair que les projets ne manquent pas et il n’y a aucun problème à s’emparer d’espaces de tout genre.

Carlos Sobera dans «Survivors: Nobody’s Land»

FormulaTV a pu discuter avec le présentateur de renom pour faire le point sur son travail dans les chaînes Mediaset España et faire avancer tout ce qui doit venir à partir de maintenant. De plus, le Basque analyse les premières semaines du concours de survie produit par Bulldog TV pour le groupe, donne son avis sur les concurrents qui ont osé se lancer dans cette importante aventure et analyser comment il est de modérer les débats hebdomadaires de «No man’s land» sur le plateau, en plus de nous donner son avis sur certaines de ses rencontres les plus controversées.

Comment envisagez-vous cette nouvelle édition de «Survivors»?

Avec beaucoup d’enthousiasme et de désir, parce que je me suis tellement amusé l’année dernière et je m’amuse tellement avec le format que je suis convaincu que cette année, je passerai un meilleur moment. De plus, il a l’habillage d’être l’édition la plus extrême de ‘Survivors’, comme nous le voyons dans les premiers jours de l’aventure, et je veux être à la hauteur, faire du bon travail et profiter, surtout avec le public, avec le collaborateurs et avec les candidats.

L’émission a été dévastée dans ses premières diffusions, est-ce une preuve supplémentaire que la télévision n’est pas morte?

La télévision ouverte est plus vivante que jamais. Je crois que la télévision en plein air sera davantage consacrée au contenu en direct, aux actualités et au divertissement. Le divertissement en direct, en particulier, car c’est là qu’il atteint son maximum avec des formats tels que «Survivors», «Got Talent Spain» ou «Big Brother».

Les conflits des «survivants» émergent très bientôt

Cela implique-t-il de se placer devant le format le plus regardé de Cuatro?

Il faut être en charge de tout format car il y a une responsabilité de bien le faire et que le public est à l’aise et profite du programme, mais avec la détente qui vous donne un peu d’expérience et bien enveloppé par des équipes extraordinaires qui font très bien leur Je travaille et ils vous facilitent la tâche en tant que présentateur. Le cas des «Survivants» en fait partie. Mediaset España et Bulldog TV ont une si bonne équipe que la chose la plus simple est de s’y rendre et de se placer devant la caméra.

Comment voyez-vous les candidats dans les premiers jours de vie commune?

Je vois très bien les candidats. Peut-être parce que cette année le programme se développe dans des conditions plus extrêmes, je pense que leurs manières d’être, les premières confrontations et frictions de coexistence émergent très bientôt, mais je pense qu’ils ont tous une très bonne attitude. Je suppose que la chose deviendra plus compliquée au fil des semaines et qu’ils auront faim … Je les vois aussi très bien préparés physiquement et mentalement et je pense que tout le monde jouera beaucoup et surprendra le public.

Comprenez-vous les critiques du casting au début de l’édition?

Je comprends que les gens attendaient un grand “Miura”, parce que la dernière édition avait des noms connus et célèbres; En fait, beaucoup de gens se posaient des questions sur le candidat numéro 18 de cette édition, mais si nous réfléchissons tranquillement, nous voyons que le casting est très équilibré, qu’il y a des gens très intéressants, d’autres qui restent à découvrir et qui vont également nous surprendre. Ils vivent et rivalisent déjà. Ce que le public a saisi très rapidement car déjà dans les premières diffusions il y a de très bons publics.

Carlos Sobera

Selon vous, quel candidat surprendra le plus tous ceux qui participent?

Je pense qu’il y en a plusieurs, avec sincérité. Ana María va surprendre, comme Elena, la mère d’Adara, ou Jorge la garde civile, Hugo Sierra, Aviles … Il y a pas mal de candidats qui vont tourner leurs histoires et amener le public à les regarder d’un autre façon. En général, je pense qu’il y a de très bons candidats pour nous surprendre et le plaisir est plus que garanti.

Êtes-vous inquiet de la façon dont les candidats affrontent les continuos temporaires après leur évacuation?

Oui, bien sûr, nous sommes inquiets de savoir comment ils peuvent recevoir les tempêtes et les mauvaises circonstances sur l’île, car cela les affecte, non seulement du point de vue physique, mais aussi de l’humeur. Cela ne leur permet pas de vivre l’aventure avec complétude et bonheur et cela peut faire des ravages. D’une manière générale, dans les premiers temps, les revers qu’ils ont subis les ont emportés et je pense qu’en ce sens nous n’avons pas à trop nous inquiéter.

Hugo et Ivana sont accusés de réunion, cela fait-il mal qu’il y ait des candidats qui peuvent prétendre tromper l’organisation et le public?

Je veux croire en la bonne foi de chacun et je crois que quand il semble y avoir une relation d’affection et d’amour, comme c’est le cas avec Hugo et Ivana, c’est réel. Si vous répondez ensuite aux intérêts de la stratégie pour gagner le concours ou attirer l’attention, nous verrons. Si oui, ce serait décevant.

Ce serait décevant si Hugo et Ivana étaient un montage

Comment vivez-vous dans l’équipe abandon ou menaces d’abandon des concurrents, comme cela s’est produit dans d’autres éditions?

Si c’est pour des raisons de santé physique ou mentale nous sommes les premiers à approuver et souhaitons que cette évacuation se fasse même contre la volonté des concurrents. Nous ne pouvons mettre personne en danger. Mais lorsque les abandons sont dus à un manque d’engagement ou d’engagement, cela nuit au public, à la chaîne et à ceux qui présentent le programme, car nous y avons tous mis beaucoup d’amour et de foi.

Oseriez-vous aller sur l’île pendant quelques jours? Et pour être un concurrent à part entière?

Oui, pour visiter, je suis prêt à tout moment, sans problème, et si je voyage en Première Classe dans l’avion, je ne vous dis même pas … avoir des olives et des amandes, c’est cool! Déjà pour concourir … Je vois ça plus compliqué, d’abord parce que je suis diabétique et ça ne me convient pas pour la santé et ensuite parce que … parce que je ne me vois pas, hein?

Quel visage familier aimeriez-vous voir dans «Survivors»?

Je crois que tout le monde devrait y aller parce que c’est une expérience particulière qui les aidera à valoriser les choses d’une manière différente et à grandir personnellement et professionnellement.

Est-il difficile de gérer tous les combats qui se déroulent continuellement sur le plateau?

La vérité est que dans «Land of Nobody», nous ne vivons pas trop de colère et quand il y en a, nous essayons de les résoudre et c’est tout. Je passe un bon moment, je pense que les collaborateurs gèrent le programme très facilement et avec une grande élégance. Il peut y avoir des confrontations spécifiques, mais elles ne sont pas une cause de malaise ou de gêne générale ni dans le programme ni dans le public, donc je suis ravi. De temps en temps, que l’ensemble soit un peu encourageant.

Carlos Sobera dans ‘Croisière First Dates’

Pensez-vous que la clé du succès de «Survivors» est qu’il existe de nombreuses parcelles dans l’étude?

La clé du succès est fondamentalement sur l’île, mais les membres de la famille, les amis et les réunions sociales ajoutent beaucoup de valeur au programme. Cette année, nous devons reconnaître que la présence de certains rassemblements sociaux suscite une curiosité particulière et est compréhensible car ils proviennent tous d’autres réalités ou programmes que le public a massivement suivis.

Comment vivez-vous la relation particulière qu’ont Oriana Marzoli et Carmen Gahona?

Carmen et Oriana forment un couple parfait, se complètent très bien et provoquent de nombreuses situations d’humour. Ils sont un ajout très intéressant au programme. Pour moi à un niveau particulier, leurs façons d’intervenir à certaines occasions me rendent très drôle. Je pense qu’ils sont particuliers et que cette particularité attire beaucoup l’attention du spectateur.

Que répondriez-vous à ceux qui vous ont déjà critiqué pour vous avoir mis devant une émission de téléréalité?

Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens qui me reprochent de me mettre devant une émission de télé-réalité. «Survivors» est un programme fantastique. Cela n’aurait aucun sens de critiquer quelqu’un pour cela. Pour moi, c’est un plaisir et un honneur de travailler dessus.

Carmen Gahona et Oriana Marzoli sont le couple parfait, ils sont très particuliers

Dans Telecinco, nous vous voyons également dans ‘See you again’, avez-vous eu envie de mener un format d’entrevue dans lequel les sentiments sont les plus importants?

«À bientôt», je l’aime en tant que programme et pas seulement parce que c’est un programme d’émotions. C’est bien de donner la parole aux émotions des gens de la rue et d’être empathique avec eux, car il est important même de comprendre notre façon d’être et de vivre la vie. Mais, en plus, je crois qu’un programme comme celui-ci implique une bonne partie de la fonction publique, car il permet à beaucoup de gens de résoudre des problèmes, des doutes, des énigmes de leur vie et des retrouvailles.

Vous présentez également ‘First dates Cruise’ qui est un succès, quel équilibre faites-vous? Pourrait-il y avoir une deuxième édition?

Cela fonctionne très bien, vraiment. C’est un format qui complète les «premières dates» que nous connaissons tous du restaurant et qui nous permet de voir les relations avant et après le rendez-vous strict. J’espère qu’il y aura une deuxième saison parce que le public apprécie l’oxygène dans leurs formats préférés et nous aussi.

.