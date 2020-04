Opinion attaque le bloc | Code de spaghetti

En 2011, alors que les critiques célébraient pour la millionième fois la vision expirée des préadolescents amoureux ayant de mystérieuses aventures dans le style de Steven Spielberg représenté par Super 8, réalisé par le timide J.J.Abrams, de l’autre côté du monde Joe Cornish Cela montrait que tout avait changé et que si les fins heureuses que nous avons vues dans les films d’aventures des années 80 n’étaient pas terminées, elles étaient très différentes et il n’y aurait pas de retour possible. Cornish a donné au monde Attack the Block, le film qui a également mis John Boyega sur la carte.

Attack the Block raconte l’histoire d’un Un logement du sud de Londres attaqué par des étrangers cherchant à s’accoupler et raconte la manière dont ses habitants, menés par un groupe d’adolescents criminels, se défendent. Le film est amusant, sauvage, plein d’action et avec une pléthore de personnages attachants. Comme nous ne l’avons pas examiné à l’époque (parce que le Code Spaghetti n’existait pas), nous pensons que c’est le bon moment pour en parler et vous donner de bonnes raisons de le voir.

Invasion

Moses (John Boyega), Pest (Alex Esmail), Dennis (Franz Drameh), Jerome (Leeon Jones) et Biggz (Simon Howard) sont un groupe d’amis qui décident d’agresser une jeune infirmière nommée Sam (Jodie Whittaker) pour passer la pendant qu’elle revient chez elle après son travail, mais le crime est interrompu par une météorite qui tombe à côté d’elle et détruit sa voiture. Moïse, le chef du gang, monte dans la voiture détruite pour voler quelque chose de valeur, découvrir qu’une créature à fourrure étrange et sanglante était à l’intérieur de la météorite et ils décident de la chasser pour obtenir quelque chose de valeur.

Afin de devenir célèbre et de gagner de l’argent grâce à la découverte, le groupe amène le corps au service local du trafiquant de drogueRon (Nick Frost), pour des conseils et Moïse peut laisser le corps dans la serre de Hi-Hatz (Jumayn Hunter), le patron qui contrôle la vente dans ce quartier de Londres.

À partir de ce moment, tout ce groupe de personnages, ainsi que les amis, copines et voisins du bâtiment, seront attaqués par des dizaines d’autres monstres spatiaux, encore plus grands, sanguinaires et pleins de dents, que le spécimen mort sans bien savoir ce qui est passe.

Accessoires et chaos

Dans le sens le plus abstrait de la science-fiction, Attack the Block a une histoire commune. Il y a un danger qui vient de l’espace que les personnages doivent vaincre pour rester en vie. Mais en général, le film s’éloigne des conventions. Le premier grand succès est qu’il n’a pas de héros, du moins pas dans le sens traditionnel des histoires. Il a des victimes et des agresseurs. Moïse est un méchant aux yeux de la classe moyenne caucasienne qu’il abuse, mais il est un héros pour ses amis, qui sont des criminels.

Cornish récupère l’idée des grands singes spatiaux rencontrés par les héros des magazines de pâte à papier dans les années 40 et nous donne des monstres redoutables. Lycanthropes poil bleu néon poilu avec une fourrure colorée absente qui absorbe l’attention à l’écran. Ce ne sont pas des êtres conscients qui planifient, ce sont des animaux animaux sans sentiments et donc mortels.

Je sais ce qu’ils pensent “Si ces créatures sont aussi mortelles que vous le dites, pourquoi une poignée d’adolescents peuvent leur faire face?” Moïse et ses amis (y compris les petits accessoires et Mayhem) peuvent prendre le contrôle des extraterrestres tueurs simplement et simplement parce que ce n’est pas la pire chose qui leur soit arrivée dans leur quartier. Parce qu’ils vivent au quotidien, plongés dans la violence et la pauvreté. Le combat est votre distraction.

Il y a une partie où Sam, après avoir été attaqué par le gang, doit faire équipe avec Moïse et entrer dans sa chambre. Là, l’infirmière découvre qu’il s’agit d’un garçon et, interrogé sur son âge, le garçon répond qu’il a 15 ans, auquel Sam répond qu’il pensait qu’il était plus âgé (parce que sa façade criminelle lui donne l’air adulte) et Moïse le prend comme un compliment. Ces gars sont des intimidateurs et ils pensent qu’être des intimidateurs c’est bien. Cet autre discours donne au film un esprit dur que J. J. Abrams ou les Duffer Brothers n’auront jamais dans leur vie dans leurs œuvres.

Herbe et criminalité

Le film reprend les meilleures parties d’une production de la série B et les gère magistralement en faveur du spectateur, en ajoutant des références à des groupes contemporains, des anime, des films et des séries à son intrigue (Naruto n’a pas tant de choses qui se sont terminées) que de petits trésors qui se rebellent peu petit à petit.

Le film avance toujours, il ne cesse de justifier le comportement de personne, ne nous laisse pas non plus un enseignement. Il a un timing enviable pour d’autres films de l’époque, en plus d’une excellente bande sonore de Basement Jaxx et Steven Price.

Ce fut la première étape que Jon Voyega et Jodie Whittaker ont franchies pour atteindre les étoiles. L’acteur en tant que Finn dans Star Wars et Jodie en tant que nouveau Doctor Who.

Les héros deviennent des héros parce que les gens en ont besoin, malgré leur origine. Si vous avez vécu à la périphérie d’une ville, c’est le genre de film que vous recherchiez.

.