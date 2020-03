Oprah interviewe Idris Elba dans Coronavirus Special pour Apple TV Plus

HISTOIRES CONNEXES

Oprah Winfrey est de retour à la télévision pour aider à lutter contre la crise des coronavirus: l’animateur de talk-show bien-aimé vient de déposer une surprise spéciale sur la pandémie sur Apple TV +, interviewant l’acteur Idris Elba sur les tests positifs pour le virus.

Le spécial, qui fait partie d’une série intitulée Oprah Talks COVID-19, est disponible en streaming maintenant, et est également gratuit pour les non-abonnés, a annoncé Winfrey via Twitter samedi soir. Dans ce document, elle discute avec Elba et sa femme Sabrina Dhwore, qui sont mis en quarantaine après que Elba a été diagnostiquée avec un coronavirus. L’Elbe parle de vivre avec la maladie, qui a balayé le monde et a maintenant totalisé plus de 25000 cas aux États-Unis seulement, et Dhwore révèle les résultats de son propre test.

Winfrey a également tweeté un extrait de l’interview, que vous pouvez regarder ici:

C’est pourquoi j’ai FaceTimed @idriselba et sa femme Sabrina qui sont mis en quarantaine en toute sécurité après avoir été testés positifs pour COVID-19. Idris me raconte son voyage et Sabrina révèle le résultat de son test après avoir décidé de mettre en quarantaine ensemble. pic.twitter.com/HETVZeqCPE

– Oprah Winfrey (@Oprah) 22 mars 2020

Oprah Talks COVID-19 sera une série en cours sur Apple TV +, selon la description du service de streaming: «Comment pouvons-nous traverser consciemment une crise tout en nous tenant à nous-mêmes et à notre humanité? Dans cette série, Oprah a des conversations à distance avec des experts et des gens ordinaires pour fournir un aperçu, un sens et des conseils tangibles à l’esprit humain. »