Oprah Winfrey dément les rumeurs selon lesquelles elle a été arrêtée pour trafic sexuel

Oprah Winfrey est devenue le sujet de tendance n ° 1 sur Twitter après que des rumeurs ont fait état de son arrestation pour trafic sexuel.



Quelqu’un en a pour Oprah Winfrey. Le nom de la magnat des médias aurait eu tendance mardi 17 mars après que QAnon, un groupe d’extrême droite a lancé une théorie du complot selon laquelle elle a été arrêtée pour trafic sexuel. Le message a fait le tour des médias sociaux au cours de la dernière semaine, selon Oprah, Tom Hanks, Charles Barkley, Justin Trudeau et un certain nombre d’autres personnalités hollywoodiennes et politiques récemment arrêtées.

Omar Vega / Intermittent / .

Selon la théorie, tous ces personnages ont été nommés par Harvey Weinstein dans son procès, et pour dissimuler leur implication dans le trafic sexuel, ils ont été détenus pour des liens avec des coronavirus. La théorie aurait été réfutée par les détectives en ligne, mais comme Internet va, il n’a pas fallu longtemps pour que le mème circule dans le monde entier. Ajoutant à la crédibilité étaient des photos qui étaient censées être la maison d’Oprah faisant l’objet d’une enquête par les autorités fédérales.

Après avoir vu qu’elle était le sujet de tendance n ° 1 sur Twitter, Oprah a sauté en ligne pour nier les allégations. “Je viens de recevoir un appel téléphonique indiquant que mon nom est en vogue. Et être à la traîne pour quelque chose d’horrible FAUX. Ce n’est PAS VRAI”, a écrit Oprah Winfrey. “N’ont pas été attaqués ou arrêtés. Simplement désinfectants et distanciés avec le reste du monde. Restez en sécurité tout le monde.”

Ava DuVernay a critiqué ceux qui ont participé à la diffusion de la rumeur. “Trolls + bots a commencé cette rumeur dégoûtante. Des esprits mesquins ont continué”, a-t-elle tweeté. “#Oprah travaille depuis des décennies pour le compte d’autrui. Étant donné des centaines de millions d’individus + des causes dans le besoin. Elle a partagé ses propres abus lorsqu’elle était enfant pour aider les gens à guérir. Découvrez-le ci-dessous.

.